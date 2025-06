Gears of War: Reloaded – So nehmt ihr an der Multiplayer-Beta teil

Mit Gears of War: Reloaded steht ein Remaster an, das nicht nur optisch, sondern auch technisch einiges aufholen will. Zum 20. Jubiläum der Serie im kommenden Jahr bringt Microsoft den Klassiker zurück – einschließlich auf der PS5 – sondern lädt euch schon jetzt im Juni zur Multiplayer-Beta ein. Wie ihr daran teilnehmen könnt, verraten wir im nachfolgenden Beitrag.

Zwei Beta-Wochenenden mit Crossplay und bekannten Maps

Die Multiplayer-Beta zu Gears of War: Reloaded läuft an zwei Wochenenden im Juni: vom 13. bis 15. Juni und nochmal vom 20. bis 22. Juni, jeweils ab 19 Uhr deutscher Zeit bis Sonntag zur gleichen Uhrzeit. Die Beta läuft plattformübergreifend auf Xbox Series X|S, PlayStation 5, Steam und Windows PC.

Am ersten Wochenende gibt’s den klassischen Team-Deathmatch-Modus auf den Karten Gridlock, Raven Down und Gold Rush – allesamt bekannte Namen aus der Serienvergangenheit. Ab dem zweiten Wochenende wird das Ganze mit King of the Hill und neuen Maps wie Canals, Courtyard und War Machine erweitert. Wer einen Eindruck davon bekommen will, wie sich das Remaster online spielt, hat also ausreichend Gelegenheit.

So bekommt ihr Zugang zur Beta

Zugang zur Beta gibt es auf drei Wegen – je nach Plattform und Vorliebe:

Digitale Vorbestellung von Gears of War: Reloaded für Xbox Series X|S, PS5, PC (Steam oder Microsoft Store)

von Gears of War: Reloaded für Xbox Series X|S, PS5, PC (Steam oder Microsoft Store) Aktives Game Pass Ultimate oder PC Game Pass -Abo

oder -Abo Besitz einer digitalen Version der Gears of War: Ultimate Edition

Wer vorbestellt oder Game Pass nutzt, bekommt zusätzlich zwei bekannte Charaktere als Skins für den Multiplayer: Adam Fenix, der Vater von Marcus und Schöpfer der Hammer of Dawn, sowie Anya Stroud, die langjährige Unterstützerin von Delta Squad, nun ebenfalls kampfbereit.

Was bringt das Remaster technisch?

Wie in einer aktuellen Folge des Official Xbox Podcast erklärt, bringt Gears of War: Reloaded nicht nur das Grundspiel, sondern alle Inhalte aus dem Original und der Ultimate Edition zusammen. Die technische Aufwertung ist dabei kein kleines Update: 4K-Assets, HDR-Support, remasterte Texturen und skalierbare Plattform-Performance sorgen für deutlich mehr Flexibilität – inklusive Support für Geräte wie die kommenden ROG Xbox Ally Handhelds.

Es handelt sich laut Studioleitung um die bisher „definitivste Version“ des Originals – mit Features, die 2006 technisch noch undenkbar gewesen wären. Wie sich das im Detail auswirkt, bleibt nach der Beta genauer zu bewerten.

Die Beta startet am 13. Juni – seid ihr dabei oder wartet ihr lieber auf das fertige Spiel? Diskutiert mit uns in den Kommentaren.