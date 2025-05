Gears of War: Reloaded – Technische Details und auf der PS5 Pro brutaler als je zuvor

Gears of War ist zurück. Neu geladen, neu gedacht und dennoch vertraut. Gears of War Reloaded ist kein simpler Remaster, sondern eine liebevolle Rekonstruktion des Klassikers – für Veteranen wie für Neulinge. Und was es dieses Mal besonders macht? Die kompromisslose Ausrichtung auf gemeinsames Erleben. Brüderschaft ist nicht nur Thema der Geschichte – sie ist Kern des Gameplays.

Schon beim Start wird klar: Dieses Spiel will nicht allein gespielt werden. Die Kampagne ist komplett im Zwei-Spieler-Koop verfügbar, wahlweise im klassischen Splitscreen oder online – ganz ohne Microsoft-Zwang. Wer mag, erstellt sich ein Konto und schaltet so plattformübergreifende Features wie Cross-Progression frei. Doch auch ohne Konto gilt: PS5 und Xbox? Kein Problem. Steam und Konsole? Läuft. Gears of War: Reloaded auf PS5 bricht Barrieren – ganz im Sinne der digitalen Kameradschaft.

PS5 Pro: Die beste Version, Punkt.

Auf der PS5 Pro zeigt sich Gears of War Reloaded von seiner besten Seite. 4K-Auflösung, butterweiche 60 FPS in der Kampagne, bis zu 120 FPS im Multiplayer, HDR, Dolby Vision, 3D-Audio, kein einziges Ladebild – das ist nicht einfach nur „aufpoliert“. Das ist chirurgisch überarbeitet, durch die Linse der Next-Gen-Power. Die technischen Eckdaten lesen sich wie das Who’s Who moderner Gaming-Technologie:

4K resolution

60 FPS in Campaign

120 FPS in Multiplayer

High Dynamic Range (HDR)

Dolby Vision & 7.1.4 Dolby Atmos

7.1.4 3D Spatial Audio

Variable Refresh Rate (VRR)

4K assets and remastered textures

Enhanced post-processing visual effects

Improved shadows and reflections

Super resolution with improved anti-aliasing

Zero loading screens during Campaign

Die PS5 Pro bringt das brutale Deckungsshooter-Gameplay so flüssig und scharf auf den Schirm, wie es sich Marcus Fenix nie hätte träumen lassen. Dank möglicher PSSR-Unterstützung (wie bei Forza Horizon 5) könnten sich hier noch weitere grafische Feinheiten entfalten – und das ganz ohne Leistungseinbußen. Auch der DualSense-Controller dürfte mit adaptiven Triggern und haptischem Feedback den Kettensägen-Bajonetten neues Leben einhauchen – offiziell bestätigt ist das noch nicht, aber alles deutet darauf hin.

Brüder im Kampf – egal auf welcher Plattform

Was früher ein reines Xbox-Ding war, wird nun universell. Gears of War: Reloaded vereint alle Plattformen unter einem Dach – und auf der PS5 Pro wird dieses Dach aus stabilstem Next-Gen-Stahl gebaut. Ob im Couch-Koop oder Online-Match mit acht Spielern: Dieses Spiel schreit nach Teamwork. Nach Vertrauen. Nach Brüderschaft.

Und ganz ehrlich? Das fühlt sich in der Ära isolierter Singleplayer-Erfahrungen überraschend frisch an.