Gears of War: Reloaded – Xbox‘ Kultmarke stürmt die PS5

Was vor knapp zwei Jahrzehnten das Blut auf Xbox-Controllern gefrieren ließ, feiert diesen Sommer seine Wiedergeburt – und das nicht mehr exklusiv. Gears of War: Reloaded, das Remaster des ikonischen First-Party-Shooters von 2006, erscheint am 26. August 2025 für PS5, Xbox Series X|S und PC. Microsoft bringt eine der brutalsten und stilprägendsten Shooter-Reihen aller Zeiten nun auch auf Sonys Konsole – und setzt damit die Multi-Plattform-Offensive konsequent fort.

Ein Klassiker poliert bis zum letzten Bolterzahn

Technisch wurde der Xbox-360-Klassiker gründlich überarbeitet. 4K-Auflösung, HDR, VRR und 3D-Audio machen Gears of War Reloaded für PS5 zum audiovisuellen Erlebnis. Die Kampagne läuft mit butterweichen 60 Bildern pro Sekunde, der Mehrspielermodus sogar mit bis zu 120 FPS. Ladebildschirme? Laut Entwickler gibt’s keine mehr – was angesichts der früheren Checkpoint-Pausen fast schon wie Magie wirkt.

Inhaltlich enthält das Paket alles, was man sich wünschen kann: Die überarbeitete Kampagne, sämtliche DLCs der Ultimate Edition und Crossplay samt Cross-Progression über alle Plattformen hinweg. Wer online spielen will, muss kein Microsoft-Konto anlegen, kann aber optional davon profitieren. Der Einstieg in den Locust-Krieg war nie einfacher – oder breiter zugänglich.

Ein Paradigmenwechsel bei Microsoft

Dass Gears of War auf einer PlayStation erscheint, wäre vor wenigen Jahren noch undenkbar gewesen. Doch Microsoft zieht die Schrauben der exklusiven Zugänglichkeit deutlich lockerer. Nach Indiana Jones and the Great Circle, Forza Horizon 5 und Age of Mythology: Retold ist Reloaded nur ein weiterer Dominostein in einem klaren Strategiewechsel. Künftige Titel wie DOOM: The Dark Ages oder The Outer Worlds 2 folgen 2025.

Für Fans ist das eine Win-Win-Situation: Xbox-Spieler bekommen das Remaster einer Legende, PlayStation-Fans erhalten Zugang zu einer Serie, die sie womöglich bislang nur aus Erzählungen kannten. Und Microsoft? Positioniert sich als Publisher mit Plattform-unabhängigem Anspruch – zumindest bei älteren oder strategisch ausgewählten Titeln.

Gears of War Reloaded erscheint am 26. August 2025 für PS5

Der Krieg beginnt von vorn

Ob Gears of War Reloaded spielerisch mit modernen Third-Person-Shootern mithalten kann, wird sich zeigen. Das Spielgefühl dürfte vertraut, aber nicht veraltet wirken – insbesondere mit der präzisen PS5-Hardware und DualSense-Unterstützung (die bislang nicht offiziell bestätigt ist, aber wahrscheinlich scheint).

Fest steht: Der „aktive Nachlade“-Mechanismus, die Kettensägen-Bayonette und der düstere Schlachtenlärm haben nichts von ihrer Wucht verloren. Und zum ersten Mal müssen PS5-Spieler nicht neidisch Richtung Xbox schauen – sie sind jetzt mittendrin.

Bereit für Sera? Dann ran an die Wunschliste – Gears of War: Reloaded marschiert am 26. August auf die PS5.