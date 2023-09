Geheime Microsoft-Dokumente leaken geplante Bethesda-Games und Red Dead Redemption 2 für PS5

Aus geleakten Dokumenten, die zum Gerichtsprozess zwischen Microsoft und der Federal Trade Commission stammen, lassen sich jetzt einige möglicherweise geplante Spiele herauslesen. Dabei geht es vor allem um Titel von Bethesda und eine native PS5-Version von Rockstars Western-Epos Red Dead Redemption 2.

Mehrere Spiele geleakt?

Bei den Bethesda-Spielen handelt es sich gleich um mehrere, bisher nicht öffentlich angekündigte Projekte. Neben einem dritten Dishonored soll so auch ein Nachfolger von Ghostwire: Tokyo, ein drittes Doom mit dem Beinamen Year Zero sowie Remakes von Fallout 3 und The Elder Scrolls 4: Oblivion in Arbeit sein. Dazu kommen noch zwei unbekannte Titel, die die Namen Project Kestrel and Project Platinum tragen.

Die Dokumente sind schon ein paar Jahre alt und enthalten auch Informationen zu Starfield, Redfall, Ghostwire: Tokyo, The Elder Scrolls 6 und das kommende Indiana Jones-Spiel. Es dürfte sich also tatsächlich um echte Infos handeln. Es gilt aber zu bedenken, dass das Dokument eben schon älter ist und sich einige der Pläne mittlerweile geändert haben könnten. So ging mal damals beispielsweise noch davon aus, dass Starfield Ende 2021 erscheinen würde. Mit der Pandemie hatte man selbstverständlich auch nicht gerechnet.

Es ist also gut möglich, dass die Spiele nicht mehr alle, wie in dem Dokument angegeben, bis Ende 2024 erscheinen. Einige könnten später kommen oder mittlerweile sogar schon wieder eingestampft worden sein. PlayStation-Spieler dürften so oder so in die Röhre schauen, da neue Bethesda-Titel wie zuletzt auch Starfield und Redfall nicht mehr für Sonys Konsolen veröffentlicht werden.

Spannender könnte da das andere Dokument sein, in dem es um Red Dead Redemption 2 geht. Hier wird nämlich explizit eine native Version für PS5 und Xbox Series X/S erwähnt. Diese hätte demnach allerdings schon zwischen Oktober und Dezember 2022 erscheinen sollen. Wie die Chancen stehen, dass das Western-Abenteuer noch auf die Next-Gen-Konsole kommt, ist aktuell unklar. Die Entwicklung von GTA 6 dürfte allerdings viele Rockstar-Mitarbeiter ausreichend beschäftigen.