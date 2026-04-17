Geheimnis um LZRS-28: Bloober deutet Story-Erweiterung für Cronos: The New Dawn an

Bloober Team schürt mit kryptischen Teasern die Hoffnung auf neue Story-Inhalte rund um die mysteriöse Tür LZRS-28. Trotz Fokus auf neue Projekte scheint die Reise des Travelers in „Cronos: The New Dawn“ bisher nicht am Ende zu sein.

Der neueste Tweet der Entwickler rückt die finale Kammer LZRS-28 wieder ins Rampenlicht und verspricht, dass die Zukunft „weitere Antworten“ bereithält. Während die Kooperation mit Fortnite eher als Marketing-Gag verbucht werden kann, zielen die Sätze „Scanning for fault signature“ und „The loop persists“ direkt auf den Kern der bisher ungelösten Rätsel des Sci-Fi-Horrors ab.

Die Rückkehr zur LZRS-28-Tür

Die Erwähnung von LZRS-28 ist kein Zufall. Wer das Spiel beendet hat, weiß, dass diese Tür eines der größten erzählerischen Fragezeichen hinterlassen hat. Die Bildsprache der Teaser – insbesondere das Auge und der Hinweis auf einen anhaltenden „Loop“ – deutet massiv darauf hin, dass wir es hier nicht nur mit kosmetischen Inhalten, sondern mit einer handfesten Story-Erweiterung oder einem DLC zu tun haben könnten.

Das ist deshalb spannend, weil Bloober Team nach dem Release eigentlich betont hatte, dass kein Sequel geplant sei und man sich neuen IP-Ufern zuwende. Dass nun doch Material auftaucht, das so spezifisch an das Ende anknüpft, lässt zwei Schlüsse zu:

Die Verkaufszahlen von über 500.000 Einheiten haben die Pläne geändert. Eines der fünf Projekte unter dem neuen „Black Mirror Games“-Label ist ein Spin-off oder Add-on, das parallel entwickelt wurde.

Nach dem „Temporal Diver“-Update, das vor allem den Schwierigkeitsgrad adressierte, schreit die Community nach Kontext für das Ende. Die Atmosphäre von „Cronos: The New Dawn“ lebte von dieser Ungewissheit, aber ein reiner Cliffhanger ohne Auflösung hinterlässt bei einem so mechanisch fokussierten Survival-Horror oft einen faden Beigeschmack.

Scanning for fault signature…



Engaging pursuit protocol… pic.twitter.com/DcsvV7iDKH — Cronos: The New Dawn | Survival Horror (@CronosNewDawn) April 16, 2026

Auffälliger Zeitpunkt

Auffällig ist der Zeitpunkt: Bloober Team hat gerade erst ihre Führungsstruktur umgebaut und mehrere Eisen im Feuer. Ein DLC wäre der perfekte Weg, die Marke im Gespräch zu halten, während die Produktion der neuen Titel noch in der Pre-Production steckt. Dass das Spiel mittlerweile auch auf der Switch 2 stabil läuft, vergrößert die potenzielle Zielgruppe für neuen Content zusätzlich.

Auch wenn die Teaser die Gerüchteküche anheizen: Erwartet kein komplett neues Spiel. Alles deutet auf einen Story-DLC hin, der die losen Enden verknüpft. Das ist für Fans der Lore ein riesiger Gewinn, wird das grundlegende Gameplay aber wahrscheinlich nicht revolutionieren. Die Qualität wird davon abhängen, ob Bloober die beklemmende Zeitreise-Logik konsequent zu Ende führt oder sich in vagen Andeutungen verliert.

In meinem Review zum Hauptspiel hatte ich ja bereits die starke Atmosphäre gelobt, aber das Ende als etwas zu offen kritisiert – genau hier scheint Bloober nun anzusetzen.

Was glaubt ihr: Erfahren wir endlich, was sich wirklich hinter der LZRS-28-Tür verbirgt, oder führt uns Bloober mit dem „Loop“-Thema nur im Kreis?