Gelb, Silber und Klauen: Sony enthüllt „Marvel’s Wolverine“ PS5-Bundle

Ein verfeiltes Knurren im Design-Gewand: Sony liefert das volle Zubehör-Programm für den kommenden Insomniac-Hit „Marvel’s Wolverine“. Von knalligen PS5-Bundles bis zu glänzendem Adamantium für die PS5 Pro bedient der Konzern alle Sammler-Gelüste.

Kratzer auf dem Gehäuse

Sony bringt das PS5 Digital Edition Bundle in der knallgelben „Battle Yellow Limited Edition“ auf den Markt. Es basiert auf Logans ikonischem Anzug.

Krasse Optik. Der schottische Comic-Künstler Jock hat das Design gezeichnet. Seine Tinte gibt den Konsolen-Covern einen rohen, aggressiven Look. Schwarze Klauenspuren ziehen sich über die Platten und gewähren sogar einen tiefen Einblick ins Innere des Gehäuses. Ein echter Hingucker im Wohnzimmer. Der mitgelieferte DualSense-Controller greift dieses Thema nahtlos auf.

„Für das Marvel-Bundle mit der Wolverine-Limited-Edition-PS5-Konsole und dem Zubehör wollte ich Wolverine von seiner wildesten Seite zeigen. Ich zeichne meine Motive nach wie vor auf traditionelle Weise, daher finde ich die Möglichkeit, modernste Hardware mit der Energie und Ungezwungenheit handgezeichneter Tuschezeichnungen zu verbinden, unglaublich spannend. Ich bin beeindruckt davon, wie gut die Konsole und das Zubehör die rohe Energie der Zeichnung eingefangen haben und Wolverine auf ganz einzigartige Weise zum Leben erwecken.“ – – Jock, Graphic Artist

Eine Silber-Dosis für PS5 Pro Besitzer

Wer bereits eine Konsole besitzt, schaut keineswegs in die Röhre. Passende Sideplates gibt es separat zu kaufen.

Für die PS5 Pro wartet ein besonderes Schmankerl. Die „Adamantium Limited Edition“ kommt im dunklen Metall-Look daher. Edler Glanz trifft auf scharfe Schnittspuren. Passt perfekt zur teuersten Konsole auf dem Markt. Der dazugehörige Controller erscheint ebenfalls mit metallischem Finish. Das sieht extrem wuchtig aus.

Die Vorbestellungen starten am 19. August um 10:00 Uhr direkt bei PlayStation. Wer zugreifen will, muss schnell sein. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

PlayStation 5 Digital Edition – Marvel’s Wolverine Battle Yellow Limited Edition Bundle $649.99 US / £569.99 GBP/ €649.99 EUR / ¥96,980 JPY RRP

DualSense Wireless Controller – Marvel’s Wolverine Battle Yellow Limited Edition $84.99 US / £74.99 GBP/ €84.99 EUR / ¥12,480 JPY RRP

PlayStation 5 Console Covers – Battle Yellow Limited Edition

PlayStation 5 Pro Console Covers – Marvel’s Wolverine Battle Yellow Limited Edition $74.99 US / £64.99 GBP/ €74.99 EUR / ¥9,980 JPY RRP

PlayStation 5 Pro Console Covers – Marvel’s Wolverine Adamantium Limited Edition $74.99 US / £64.99 GBP / €74.99 EUR RRP

DualSense Wireless Controller – Marvel’s Wolverine Adamantium Limited Edition

Vorfreude oder Geldmacherei?

Die Hardware fängt die wilde Energie der Figur hervorragend ein. Ein starkes Stück Design. Dennoch bleibt die Frage nach den Kosten. Wer 649,99 EUR für die gelbe Digital-Edition oder knapp 75 EUR nur für Plastik-Cover auf den Tisch legt, muss schon ein gigantischer Fan sein.

Spricht euch der klassische Comic-Look in Gelb mehr an oder greift ihr lieber zum kühlen Adamantium-Silber der Pro-Variante?