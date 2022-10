Geleaktes Dokument zeigt womöglich laufende Produktionen von Kojima Productions & London Studio

Ansonsten finden sich in der Liste Projekte von Sony London Studio, Firesprite, Koei Tecmo, Sumo Digital oder Ballistic Moon, von denen mehr oder weniger weiß, dass sie derzeit an PS5 Projekten arbeiten. Auch einige PC-Ports werden darin erwähnt, darunter zu Sackboy.

Besonders spannend könnte die Entwicklung von Death Stranding 2 sein, das ohnehin schon länger vermutet wird und unter dem Codenamen ‚Ocean‚ entstehen soll. Neben dem Remaster zu Horizon Zero Dawn, über das wir bereits berichtet haben, wird auch ein potenzieller DLC für Horizon Forbidden West erwähnt. Jener wurde am Wochenende erst durch einen Voice Actor zum wiederholten Male angedeutet. Parallel dazu soll ein Multiplayer-Projekt im Horizon-Universum in Arbeit sein.

