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Genigods: Nezha – Düsteres Hardcore-ARPG mit Drei-Stufen-Evolution enthüllt

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Genigods: Nezha bringt Unreal Engine 5, Boden-Luft-Kämpfe und chinesische Mythologie auf PS5, Xbox & PC. Alle Details zum neuen Hardcore-ARPG von der gamescom.

Genigods Nezha

Die Macher von Genigods Lab schicken auf der gamescom 2026 mit „Genigods: Nezha“ ein kompromissloses Action-RPG ins Rennen. Auf Basis der Unreal Engine 5 erfindet das Studio die chinesische Schöpfungsmythen rund um den Gott Nezha komplett neu.

Die Mythologie im Cyber-Gewand

„Genigods: Nezha“ ist ein Buy-to-Play-Hardcore-ARPG für PC, PlayStation 5 und Xbox. Du steuerst das Lebenselixier der Göttin Nüwa und durchläufst eine prägende dreistufige Evolution: vom porzellanartigen Gefäß über den ersten Sterblichen bis hin zur Himmelsgottheit. Die Handlung dreht sich um die Sonnengöttin und baut auf einem seltenen matriarchalen Fundament der östlichen Schöpfungsmythen auf. Punkt.

Die Entwickler haben die klassische Waffen-Palette – darunter die Feuerlanze und die Wind-Feuer-Räder – direkt ins Spiel integriert. Sobald du das vollständige Artefakt-Set ausrüstest, schaltest du Nezhas ikonische Form mit acht Armen frei. Das Design mischt traditionelle Ästhetik mit futuristischen Cyber-Elementen.

Boden gegen Himmel: Kampfsystem in der Luft

Das Spiel sprengt die typische Bodenhaftung bekannter Action-RPGs. Ein Dual-Stance-System lässt dich nahtlos zwischen bodengebundenem Nahkampf und dreidimensionalen Luftschlachten wechseln. Für die visuelle Umsetzung holte sich das Team Verstärkung vom Animationsteam hinter den chinesischen „Ne Zha“-Kinofilmen. Das Ergebnis ist eine Realzeit-Flüssigkeitssimulation auf Unreal Engine 5 für Feuer-, Wasser- und Wolkeneffekte.

Gegen gewaltige Bosse kämpfst du auf zwei Ebenen gleichzeitig. Das Kampfsystem basiert auf Motion Marching 2.0 sowie ML-Deformer-Technologie, um ruckelfreie Performance trotz hoher Effekt-Dichte auf den Next-Gen-Konsolen zu garantieren. Wer vor Ort ist, kann die Anspieldemo auf den Messeständen der gamescom 2026 selbst testen.

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Genigods Nezha
Genigods: Nezha – ambitioniertes Action-RPG mit Mythologie-Fokus angekündigt

„Genigods: Nezha“ liefert auf dem Papier exakt das, was Fans von fordernden Action-RPGs sehen wollen. Die Kombination aus vertikaler Bewegungsfreiheit, optisch imposanten Fluid-Effekten und der frischen Ausrichtung auf matriarchale Mythen hebt das Projekt von der Konkurrenz ab. Das Risiko liegt klar bei der Umsetzbarkeit: Ein Boden-Luft-Wechselkampf muss im Feintuning absolut perfekt sitzen, sonst bricht der Spielfluss ab.

Was meint ihr: Reicht die Mischung aus Cyber-Ästhetik und Luftkämpfen, um sich gegen die etablierte Konkurrenz durchzusetzen, oder wirkt die Drei-Stufen-Evolution zu überladen?

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