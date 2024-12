Genshin Impact 5.3 – Pyro-Archon und Lantern Rite erleuchten das neue Jahr

Die Fans von Genshin Impact dürfen sich auf einen glühenden Start ins Jahr 2025 freuen! Mit der Veröffentlichung der Version 5.3 am 1. Januar bringt HoYoverse nicht nur den lang erwarteten Pyro-Archon Mavuika ins Spiel, sondern auch das beliebte Lantern Rite-Festival mit zahlreichen Belohnungen und aufregenden Neuerungen. Hier ein Überblick über die Highlights von „Incandescent Ode of Resurrection“:

What do you think?