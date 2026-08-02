Genshin Impact 7.0: HoYoverse erweitert das Kampfsystem um Shooter-Mechaniken

HoYoverse veröffentlicht am 12. August 2026 die Version 7.0 für „Genshin Impact“ und schaltet damit die siebte Region Snezhnaya frei. Neben dem neuen Schauplatz samt Eisenbahnnetz integriert das Update ein multifunktionales Erkundungswerkzeug inklusive Third-Person-Shooter-Modus sowie erweiterte Elementarreaktionen.

Snezhnaya: Infrastruktur, Archontenauftrag und Gratis-Urgestein

Das eisige Snezhnaya setzt architektonisch und mechanisch auf Schienenverkehr. Spieler nutzen ein ausgebautes Eisenbahnnetz, um zwischen weit verstreuten Siedlungen und der Hauptmetropole Snezhnograd zu reisen. Die Energieversorgung des Reiches basiert auf Kresnik-Energie, während das Hauptquartier der Fatui das Stadtbild dominiert.

Der neue Archontenauftrag thematisiert einen verheerenden Schneesturm und die daraus resultierende Energiekrise. Die Entwickler belohnen den Abschluss dieser Story-Quest mit bis zu 560 Urgestein. Zur Strukturierung der Erkundung dient das Tool „Abenteuernotizen über Snezhnaya“, das Fortschritte erfasst und Belohnungen direkt zugänglich macht.

Das Auge von Graeae

Mit der Ankunft im Eisgebiet erhalten Spieler das Erkundungswerkzeug „Auge von Graeae“. Die Mechanik schützt vor Umweltschaden durch Kälte, ruft Züge herbei und erzeugt Ureis-Konstrukte für Rätsel sowie Interaktionen.

Zusätzlich schaltet das Item einen neuen Third-Person-Shooter-Spielmodus frei. Zum Start implementiert HoYoverse drei Schusswaffenmodelle und verteilt Waffenerweiterungen in der Spielwelt, die tagesaktuelle Anpassungen an verschiedene Gefechtsszenarien erfordern.

Das Elementarsystem wird um die Reaktion „Stellar-Verwirbelung“ erweitert. Die Kombination aus Anemo und Kryo erzeugt einen Wirbelwind, der Anemo- und Kryo-Schaden verursacht. Mehrmaliges Auslösen steigert die Reaktionsstufe und erhöht den Schaden der finalen Explosion. Im Freilauf steigert die Stellar-Verwirbelung die Sprunghöhe, während die „Stellar-Supraleiter“-Reaktion neue Objektinteraktionen ermöglicht.

An den Statuen der Sieben in Snezhnaya stimmt sich der Reisende auf das Kryo-Element ein. Damit wird die Spielfigur befähigt, sämtliche Stellarfunkeln-Reaktionen innerhalb des Teams auszulösen.

Odette, Alyosha und Aktionsgebete

Zwei neue Figuren ergänzen das Line-up. Odette ist eine 5-Sterne-Kryo-Spielfigur mit Einhänder. Als Fatui-Meuchelmörderin und Ballerina wandelt sie reguläre Supraleiter- und Kryo-Verwirbelungs-Reaktionen in deren Stellar-Varianten um. Ihre Elementarfähigkeit beschwört einen Solotanz-Schatten für fortlaufenden Kryo-Flächenschaden. Das erneute Ausführen aktiviert ein Tanzduett mit vergrößertem Wirkungsbereich.

Alyosha ergänzt den Kader als 4-Sterne-Elektro-Charakter mit Stangenwaffe. Der Jäger kämpft an der Seite seines Jagdhundes Tugarin, verstärkt den Schaden von Stellar-Supraleitern und heilt Truppenmitglieder. Alyosha schaltet sich im Verlauf des Archontenauftrags kostenlos frei.

In der ersten Gebetsphase stehen Odette, Alyosha und Arlecchino zur Auswahl. Die zweite Phase bringt Re-Runs von Flins und Ineffa.

Event-Inhalte und Miliastra Wonderland

Das Update bringt zeitlich begrenzte Minispiele wie Schnellzug-Fahrten, Zielschießen und Sphären-Herausforderungen. Als Event-Belohnung lässt sich die 4-Sterne-Figur Diona freischalten. Parallel startet im Modus Miliastra Wonderland ein Event rund um Sommergruselgeschichten, das kosmetische Items wie einen neuen Kopfschmuck gewährt.

„Genshin Impact“ Version 7.0 ist kein reines Areal-Update, sondern ein systemischer Eingriff in die Gameplay-Loops. HoYoverse erweitert das Action-RPG-Fundament erstmals um direkte Third-Person-Shooter-Mechaniken und koppelt Erkundungstools wie das Auge von Graeae direkt an das Kampfsystem. Neben dem reinen Figuren-Build gewinnt die Handhabung der neuen Fernkampfwaffen und die genaue Abstimmung der Stellarfunkeln-Reaktionen an Bedeutung. Wer auf Gratis-Ressourcen aus ist, nimmt die 560 Urgestein aus der Hauptstory und den kostenlosen 4-Sterne-Charakter Alyosha ohne Grind-Aufwand mit.