Genshin Impact: Mondstadt wächst mit Version Luna VI

Genshin Impact erweitert am 8. April mit Version Luna VI die Grenzen von Mondstadt nach Norden und führt mit der 5-Sterne-Bogenschützin Linnea eine spezialisierte Geo-Unterstützerin ein. Neben dem neuen Hafengebiet Dornmannshaven erwartet Spieler der vertikale „Tempel des Raums“, der bekannte Regionen in einem neuen, manipulierbaren Licht zeigt.

Mondstadt erhält mit dem Gebiet Dornmannshaven und dem schwebenden Tempel des Raums eine massive Nord-Erweiterung. Während HoYoverse damit ein lang ersehntes Puzzleteil der Teyvat-Karte füllt, schraubt die neue Figur Linnea an der Meta: Sie transformiert die klassische Kristallisation in die neue „Mond-Kristallisation“.

Ein Hafen für den Norden und Rätsel im Himmel

Die neue Erweiterung für „Genshin Impact“ teilt sich in zwei extrem unterschiedliche Areale. Am Boden liegt Dornmannshaven, ein florierendes Handelszentrum inmitten üppiger Blumenfelder, das den Norden der Startregion endlich begehbar macht. Konträr dazu steht der „Tempel des Raums“, der Fragmente von Liyue und Sumeru hoch in den Wolken mischt.

Im Tempel nutzen wir Interaktionsmechaniken, um den Raum selbst zu manipulieren. Das klingt nach komplexeren Rätseln, als wir sie aus den Standard-Dungeons kennen. Dass wir dort Informationen über die Herrscherin des Raums, Asmodäus, sammeln, deutet zudem darauf hin, dass die Haupthandlung wieder deutlich an Fahrt aufnimmt.

Linnea: Die Antwort auf das Geo-Problem?

Mit Linnea kommt eine 5-Sterne-Geo-Bogenschützin, die eine sehr spezifische Nische besetzt. Ihre Kernmechanik ist die „Mond-Kristallisation“, eine Aufwertung der oft als schwach kritisierten Hydro-Geo-Reaktion.

Support-Fokus: Sie senkt Geo-Widerstände und bietet Heilung über ihre Spezialfähigkeit.

Sie senkt Geo-Widerstände und bietet Heilung über ihre Spezialfähigkeit. Flexibilität: Ihre Elementarfähigkeit erlaubt sowohl Off-Field-Schaden als auch Burst-Schaden.

Ihre Elementarfähigkeit erlaubt sowohl Off-Field-Schaden als auch Burst-Schaden. Erkundungs-Bonus: Das Sammeln seltener Tiere stärkt ihren „Rucksack“ – ein nettes Gimmick für Open-World-Fans.

In der ersten Banner-Phase begleiten wir Linnea und Chasca, während in der zweiten Hälfte Nefer und Lauma zurückkehren. Ein Highlight für Langzeitspieler: Das Kollektionsgebet widmet sich erstmals Figuren aus Fontaine, was die Chance auf gezielte Pulls erhöht. Das saisonale Event rund um die Handelsmesse der Gilde Voynich bringt zudem die 4-Sterne-Figur Jahoda kostenlos ins Team – ein fairer Deal für alle, die ihre Truppe ohne Urgestein-Einsatz erweitern wollen

Version Luna VI wirkt wie ein strategisch kluger Brückenschlag. Die Erweiterung von Mondstadt ist ein Nostalgie-Bonus für Veteranen, während der Tempel des Raums spielerisch frischen Wind bringt. Linnea könnte die Geo-Meta durch die neue Mond-Kristallisation endlich wieder relevanter machen, falls die Skalierung stimmt. Es ist kein kompletter Umbruch des Spiels, aber eine inhaltlich dichte Erweiterung mit echtem Lore-Mehrwert.

Was haltet ihr von der neuen „Mond-Kristallisation“? Reicht eine neue Spezial-Reaktion aus, um Geo-Teams wieder an die Spitze zu bringen, oder braucht das Element ein grundlegendes Rework?