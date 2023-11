Genshin Impact Update 4.2 mit Hydro-Archon datiert

In der Version 4.2 sind auch zwei außergewöhnliche Figuren spielbar – der Hydro-Archon Furina wird endlich als 5-Sterne-Einhand-Figur mit Hydro-Kraft und die Spitzenjournalistin Charlotte tritt als 4-Sterne-Figur mit Katalysator und Kryo-Kraft auf. Furina kämpft anmutig und kann zwischen zwei Arkhe-Energiesignaturen wechseln, was ihr ein unterschiedliches Aussehen und unterschiedliche Elementarkräfte für Angriff und Heilung verleiht. Ihre Kraft kann durch ihre Spezialfähigkeit weiter entfesselt werden, indem sie den Schaden und passiven Heilungsbonus aller Truppenmitglieder erhöht. Als Reporterin kann Charlotte ihren maßgeschneiderten Fotoapparat „Herrn Vérité“ im Kampf nutzen und innerhalb eines bestimmten Bereichs Heilung bewirken oder Kryo-Schaden verursachen. In der ersten Hälfte des Aktionsgebets wird neben Furinas und Charlottes Auftritt auch Baizhu zurückkehren, darauf folgt später die Rückkehr von Cyno und Kamisato Ayato.

In der bevorstehenden Archon-Mission steht Fontaine am Rande der Vernichtung, weshalb die Hilfe verschiedener Kräfte, sogar der Fatui benötigt werden. Das Wasser des Urmeeres, das die Bewohner von Fontaine auflösen kann, nähert sich und bringt weitere furchterregende Monster und Feinde ans Licht. Die Reisenden müssen sich dem „Sternenverschlingenden Narwal“ stellen, der großen Flächenschaden anrichten kann, sowie dem neuen Wochenboss „Reiter des Bösen“ im Inneren des großen Wals. Auch der Endgegner „Hydro-Imitator“, der über die einzigartige Fähigkeit verfügt, seine Stärke im Kampf zu erhöhen, indem er „unvollkommene Imitatoren“ absorbiert.

What do you think?