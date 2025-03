Genshin Impact Version 5.5 – „Tag der Flammenwiederkehr“ startet in Kürze

Am 26. März 2025 beginnt mit Version 5.5 von Genshin Impact ein neues Kapitel voller Abenteuer und mysteriöser Entdeckungen. In der Erweiterung „Tag der Flammenwiederkehr“ dringen die Spieler in das Herz des großen Vulkans von Natlan vor und begegnen einem neuen Stamm, den „Kollektiv der Fülle“, sowie mächtigen neuen Verbündeten und Herausforderungen.

Neues Gebiet und mysteriöse Entdeckungen im Vulkan von Tollan

Die Reise führt uns in die vulkanischen Tiefen Natlans, wo der Große Vulkan von Tollan auf uns wartet. Einst als heiliger Berg verehrt, verbirgt er eine uralte Stadt, die von den Drachenerben erbaut wurde. Diese Stadt, von Magma und Lava umgeben, erwacht langsam zu neuem Leben. Hier erwartet die Spieler nicht nur historische Geheimnisse, sondern auch der „Segen des Flammenfürsten“, der die Macht über das Feuer verleiht.

Im neuen Gebiet treffen die Spieler auf den Stamm des „Kollektivs der Fülle“. Dieser Stamm hat sich der körperlichen Fitness verschrieben und beweist seine Stärke in intensiven Wettkämpfen. Die vulkanische Erde Natlans versorgt sie mit außergewöhnlich fruchtbaren Böden, die besonders süße Früchte hervorbringen. Doch der Vulkan bleibt ein gefährlicher Ort – seine unvorhersehbaren Ausbrüche stellen eine ständige Bedrohung dar. In solchen Momenten können die Spieler die Tatankasaurier, eine neue Saurierart, übernehmen. Diese beeindruckenden Kreaturen können nicht nur Felsen zerschmettern, sondern auch über Wasser und flüssiges Phlogiston sprinten.

Neue Helden, Saurier und Herausforderungen

Begleitend dazu treten Varesa und Iansan, zwei neue spielbare Charaktere, in den Vordergrund. Varesa, eine 5-Sterne-Elektro-Figur, nutzt ihre Fähigkeiten, um Gegner in den Zustand der „Brennenden Leidenschaft“ zu versetzen und damit ihre Angriffsleistung zu steigern. Ihre Gefährtin, Iansan, ist eine 4-Sterne-Elektro-Figur, die das Team unterstützt, indem sie die Angriffs- und Heilfähigkeiten ihrer Truppe verstärkt.

Zusätzlich gibt es neue Herausforderungen, darunter den furchterregenden Lavadrachen, der als Anführergegner in den geothermischen Spalten lauert. Zudem gibt es Verbesserungen im Spielsystem, wie die Optimierung des Artefakt-Upgrade-Systems, das es Spielern ermöglicht, noch mehr aus ihren Ausrüstungsgegenständen herauszuholen.

Version 5.5 von Genshin Impact verspricht nicht nur packende Kämpfe und spannende Erkundung, sondern auch eine tiefe Reise in die Geheimnisse eines von Feuer und Magma geprägten Landes.