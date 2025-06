Genshin Impact Version 5.7: Skirk betritt die Bühne – und der Abgrund rückt näher

Am 18. Juni erscheint mit „Raum und Zeit, wo es dich gibt“ die Version 5.7 von Genshin Impact. HoYoverse bringt damit nicht nur neue spielbare Figuren ins Spiel, sondern schiebt auch die Hauptgeschichte rund um den Reisenden und sein Geschwisterteil ein gutes Stück voran. Besonders im Fokus: Skirk – ein Name, der in der Community schon lange kursiert, jetzt aber erstmals aktiv spielbar wird.

Skirk: Kryo, Abgrund, zwei Kampfstile

Skirk ist eine 5-Sterne-Figur, die stark mit dem Abgrund verknüpft ist. Sie bringt ein flexibles Kampfsystem mit, das zwei Modi erlaubt: kontinuierlicher Schaden über verstärkte Standardangriffe oder explosiver Flächenschaden im Kryo-Stil. Interessant dabei: Ihre Angriffe basieren nicht auf klassischer Elementarenergie, sondern auf einer neuen Ressource namens „List der Schlange“. Skirk eignet sich laut Entwicklerangaben besonders für Teams, die sowohl Hydro- als auch Kryo-Figuren enthalten – dort verbessert sie unter anderem die Elementarfähigkeiten der Gruppe.

Parallel dazu wird die 4-Sterne-Hydro-Figur Dahlia eingeführt. Er ist ein Unterstützer mit defensivem Fokus – inklusive Schild, Buffs für die Angriffs-Geschwindigkeit und einer Elementarfähigkeit, die Gegner in die Luft schleudern kann. Mit ihm feiern auch Shenhe, Mavuika und Émilie ihr Comeback in den Event-Bannern.

Neuer Archontenauftrag & Inhalte

Die Story von Genshin Impact entwickelt sich ebenfalls weiter. Im neuen Kapitel der Archontenaufträge geht es erneut um das Geschwisterteil des Reisenden, das seine Pläne in Natlan vorantreibt. Der Orden des Abgrunds rückt verstärkt in den Fokus, begleitet von der Rückkehr des Charakters Dainsleif – diesmal in einer neuen Rolle, zu der es bislang noch keine detaillierten Infos gibt. Laut HoYoverse sollen Spieler dabei einige bislang verborgene Aspekte der Story aufdecken.

Zusätzlich gibt es einen neuen permanenten Kampfmodus namens Düsterer Ansturm, bei dem wechselnde Bosse auf sechs Schwierigkeitsstufen bekämpft werden können. Belohnungen sind unter anderem Artefakte und das neue Material Staub der Erleuchtung, mit dem sich Bonusattribute neu verteilen lassen.

Abgerundet wird das Update durch ein neues Mini-Spiel aus der Sumeru-Akademie, das taktische Kämpfe mit zufälligen Elementen verbindet, sowie kleinere Komfortverbesserungen wie das direkte Einsetzen von zerbrechlichem Harz für dreifache Belohnungen.

Version 5.7 wirkt wie ein durchdachtes Update für erfahrene Spieler und Lore-Fans gleichermaßen. Skirks Debüt, die Fortsetzung der Zwillings-Geschichte und der neue permanente Modus bringen langfristig interessante Optionen. Ob Skirk auch im Meta relevant sein wird, bleibt abzuwarten – ihre Mechanik klingt zumindest vielversprechend. Wer die Zwillinge-Story verfolgt, sollte sich den 18. Juni vormerken.

Was haltet ihr von Skirk? Interessant oder überbewertet? Schreibt’s in die Kommentare.