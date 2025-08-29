Genshin Impact – Version Luna I eröffnet das Abenteuer in Nod-Krai

Am 10. September beginnt für Genshin Impact-Spieler ein neues Kapitel. Mit Version Luna I „Lied des leeren Mondes – Hinführung“ betritt eine Region die Bühne, die seit Jahren in Fan-Spekulationen kursiert: Nod-Krai. Und wer die letzten Storylines aufmerksam verfolgt hat, weiß, dass hier mehr wartet als nur eine neue Karte.

Nod-Krai – zwischen Nebel, Fraktionen und der Macht des Mondes

Mit Luna I geht es für Reisende erstmals in den Norden Teyvats. Drei Inselgebiete bilden den Schauplatz, in denen sich aufkeimende Konflikte zwischen alten Fraktionen und den Fatui andeuten. Gleich zwei der berüchtigten Elf der Fatui – Sandrone und Columbina – spielen diesmal eine Rolle. Während Sandrone aktiv nach der Macht des Mondes greift, scheint Columbina, in Nod-Krai als „Mondmädchen“ verehrt, eine ambivalente Figur zwischen Gefahr und Segen zu sein.

Für die Community ist das ein klares Signal. HoYoverse zieht die Handlung enger um die Fatui zusammen. Was in Inazuma und Sumeru noch wie lose Fäden wirkte, scheint jetzt deutlich gebündelter erzählt zu werden.

Neue Gefährten und frische Mechaniken

Natürlich gibt es auch neue Figuren, die sich sofort in die bestehende Spielwelt einfügen:

Lauma , eine 5-Sterne-Dendro-Katalysator-Nutzerin, verbindet Lore und Gameplay, indem sie mit der Mondspross-Reaktion frische Synergien ins Kampfsystem bringt.

, eine 5-Sterne-Dendro-Katalysator-Nutzerin, verbindet Lore und Gameplay, indem sie mit der Mondspross-Reaktion frische Synergien ins Kampfsystem bringt. Flins , Elektro-Stangenwaffennutzer und Teil der „Wilden Jagd“, dürfte vor allem Fans schneller, aggressiver Spielstile ansprechen.

, Elektro-Stangenwaffennutzer und Teil der „Wilden Jagd“, dürfte vor allem Fans schneller, aggressiver Spielstile ansprechen. Aino, Hydro mit Zweihänder, ist die eher unkonventionelle Ergänzung. Mit ihrer „Prügelente“ bringt sie nicht nur Humor, sondern auch neue Bosskämpfe ins Spiel – und das Beste: Sie lässt sich kostenlos ins Team holen.

Spannend ist außerdem das Kuuvahki-System, eine uralte Energie Nod-Krais. Damit können Spieler nicht nur Rätsel lösen und sich verwandeln, sondern auch im Kampf neue taktische Möglichkeiten erschließen. Wer bisher das Gefühl hatte, Genshin Impact brauche frische Mechaniken, dürfte hier neugierig werden.

Mehr Komfort und ein Ausblick in die Zukunft

Neben Story und Figuren bietet Luna I auch zahlreiche Quality-of-Life-Updates, darunter zusätzliche Truppen-Slots, Artefakt-Infos oder die „Herrenlose Stella Fortuna“, die erstmals das Levelcap auf 100 anhebt. Zusammen mit Jubiläumsbelohnungen wie einer kostenlosen 5-Sterne-Figur setzt HoYoverse also bewusst auf Fanbindung.

Ab Luna II folgt mit „Miliastra Wonderland“ ein neuer UGC-Bereich, in dem Spieler eigene Levels bauen können. Sollte das System ähnlich funktionieren wie Forge in Halo oder die Level-Editoren in Nintendo-Titeln, könnte das die Langlebigkeit von Genshin Impact massiv verlängern.

Mit Nod-Krai geht Genshin Impact nicht nur geografisch nach Norden, sondern auch erzählerisch auf ein neues Level. Die Verknüpfung der Fatui-Handlungsstränge, neue Figuren mit eigenem spielmechanischem Gewicht und die Aussicht auf ein Creator-System zeigen, dass HoYoverse die Fanbasis langfristig binden will.

Ob die Community diese Richtung annimmt, wird sich zeigen, gerade weil viele Spieler schon länger fordern, dass die Hauptstory stringenter erzählt wird. Version Luna I könnte der Beweis werden, dass Genshin Impact eben mehr ist als ein endloser Gacha-Zyklus.

Frage an euch: Reizt euch der neue Fokus auf die Fatui und die Mond-Thematik – oder wünscht ihr euch lieber leichtere, unabhängige Kapitel zwischen den großen Story-Bögen?