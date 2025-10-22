Genshin Impact Version Luna II mit Miliastra Wonderland gestartet

HoYoverse bringt am ab sofort die Version Luna II von Genshin Impact unter dem Titel „Lied des leeren Mondes – Reprise“ an den Start. Das Highlight: das neue UGC-System Miliastra Wonderland, das Spielern hunderte kreative Levels zur Verfügung stellt. Gleichzeitig geht die Handlung in Nod-Krai weiter, und mit Nefer bekommt das Spiel eine neue spielbare Figur.

Miliastra Wonderland – Spieler gestalten ihre Welt

Mit Miliastra Wonderland betritt Genshin Impact neues Terrain: Endlich können Spieler eigene Levels bauen, Rätsel entwerfen und kreative Spielmodi ausprobieren. Ob im PvP, im Einzelspiel oder zusammen mit Freunden – die Sandbox bietet unzählige Möglichkeiten, sich auszutoben. Mannekins, die Avatare der Spieler, lassen sich individuell gestalten, von Frisuren bis Kleidung, um den eigenen Stil zu präsentieren. Offizielle Tutorials, ein Forum und sogar Bonuspläne für erfolgreiche Level runden das System ab.

Für alle, die schon den Archontenauftrag „Der Fremde, der den Wind fing“ abgeschlossen haben, öffnet sich die magische Welt sofort. Neben der Erkundung erwarten die Spieler Herausforderungen, Ranglisten und Belohnungen wie Look-Sets und Gutscheine, die Kreativität und Engagement belohnen.

Neue Handlung, alte Bekannte – Nod-Krai lebt auf

Neben dem UGC-System setzt Version Luna II die Story fort. Der „Rächer von Solnari“ Rerir bedroht weiterhin Nod-Krai, doch Großmeister Varka tritt endlich auf, unterstützt von bekannten Verbündeten wie Arlecchino und der Fatui-Marionette. Spieler erhalten durch erfolgreiche Missionen nicht nur spannende Einblicke in die Geheimnisse Rerirs, sondern auch Urgestein ×560 als Belohnung.

Nefer bringt ebenfalls frischen Wind ins Spiel. Mit ihrem Katalysator kann sie die neue Reaktion Mondspross nutzen, um massiven Schaden zu verursachen. Ihre Fähigkeiten erlauben es, „Grünenden Tau“ zu absorbieren und mächtige Spezialangriffe auszulösen. Als Chefin des „Kuratoriums der Geheimnisse“ liefert sie zudem Informationen, die Spieler in Nebenhandlungen nutzen können.

Miliastra Wonderland ist mehr als ein nettes Add-on: Es eröffnet Spielern völlig neue Möglichkeiten, selbst Inhalte zu erschaffen, statt nur zu konsumieren. Gleichzeitig bleibt die Handlung spannend, und mit Nefer kommt frischer Spielspaß ins Team. Wer Genshin Impact auf PlayStation 5 spielt, kann sich zudem über kurze Ladezeiten, 4K-Grafik und haptisches Feedback freuen.

Die große Frage für mich: Wird HoYoverse es schaffen, die Community langfristig für die Inhalte zu begeistern – oder endet Miliastra Wonderland als kurzes Experiment? Die ersten Wochen werden spannend.