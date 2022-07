Gerücht: EA arbeitet an Black Panther Open-World Spiel mit neuem Studio

Der Erfolg von Star Wars Jedi könnte sich also noch einmal für EA wiederholen, die mit Star Wars Jedi: Survivor aktuell an einer Fortsetzung arbeiten. Diese erscheint 2023.

„Der Action-Adventure-Bereich ist ein enorm wichtiges Genre in unserer Branche und für uns bei EA. Spieler und Fans dieser Spiele sind so leidenschaftlich und es ist auch eines meiner persönlichen Lieblingsgenres. Wir hatten kürzlich auch Erfolg mit Star Wars Jedi: Fallen Order und würden gerne mehr Fans mit ähnlichen Interessen unterhalten.“

Wie der Insider Jeff Grubb in einem Podcast erwähnt, soll es sich dabei um eine Singleplayer-Erfahrung mit Open-World Setting handeln, das intern als Project Rainier bezeichnet wird. Daran beteiligt ist der ehemalige Monolith-Studio Boss Kevin Stephens, der zuvor an Projekten wie Middle-Earth gearbeitet hat. Die Entwicklung steht allerdings erst am Anfang, heißt es:

