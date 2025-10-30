Gerücht: Halo 2 & 3 als vollwertige Remakes – Community reagiert gespalten

Kaum hat sich der Staub um das Halo: Campaign Evolved-Remake gelegt, sorgt der Leaker Halo Leaks schon für den nächsten Aufreger. Laut einem neuen Post sollen auch Halo 2 und Halo 3 als vollwertige Remakes erscheinen, allerdings ohne Multiplayer. Stattdessen sei dieser Teil angeblich dem nächsten großen Serienableger, Halo 7, vorbehalten.

Offiziell bestätigt ist das Ganze natürlich (noch) nicht. Aber nachdem Halo Leaks in der Vergangenheit bereits mehrfach mit internen Infos zu Microsofts Sci-Fi-Serie richtiglag, reagiert die Fangemeinde entsprechend aufmerksam, und durchaus gespalten.

Zwischen Begeisterung und Kopfschütteln

Auf Reddit überschlagen sich derzeit die Reaktionen. Nutzer Lz537 brachte es mit einem Augenzwinkern auf den Punkt: „Halo: Kiwami.“ Eine Anspielung auf Segas Yakuza-Remakes, die den Spagat zwischen Nostalgie und Modernisierung geschafft haben, genau das, was sich viele Fans auch für die frühen Halo-Titel wünschen.

Andere wittern allerdings reine Melkabsicht seitens Microsoft. User dumbomontana kommentiert trocken „They’re gonna milk each installment to release them on PlayStation.“ Ein Seitenhieb auf den Kurs, Halo künftig plattformübergreifend zu veröffentlichen, ein Schritt, den viele Xbox-Veteranen noch immer skeptisch sehen.

„Im Prinzip remaken sie die Master Chief Collection – schon wieder“

Die wohl meistgelikte Reaktion stammt von MuptonBossman: „So basically they’re remaking The Master Chief Collection… again.“ Ein Punkt, den viele teilen: Halo 2 Anniversary war bereits ein aufwendiges Remaster, und Halo 3 gilt ohnehin als der technisch stabilste Teil der Originaltrilogie. Die Frage lautet also: Braucht es wirklich ein Remake?

Der User SilentNova300 sieht durchaus Potenzial: „Halo 2 needs a lot of level design and enemy encounter rebalancing. Most of the Arbiter missions are a slog.“ Andere wünschen sich schlicht Verbesserungen im Coop, etwa renhaoasuka: „4-player coop is what they can add to H2. It’s the only reason I’m excited.“

Besonders heftig diskutiert wird der angebliche Verzicht auf Multiplayer, für viele undenkbar in einer Halo-Umsetzung. Redditor DarthButtz schreibt: „And not do the smart thing like include multiplayer so you cast the net even wider.“

Eine berechtigte Frage, denn gerade der Multiplayer machte Halo 2 und 3 zu Kulttiteln. Sollte Microsoft tatsächlich eine reine Kampagnen-Neuauflage planen, wäre das wohl die mutigste – oder unverständlichste – Designentscheidung der letzten Jahre.

Ein plausibles, aber riskantes Gerücht

Unterm Strich wirkt der Leak nicht völlig aus der Luft gegriffen: Nach Halo Campaign Evolved wäre ein logischer nächster Schritt, auch die restliche Trilogie grafisch und spielerisch neu aufzulegen. Doch das Fehlen des Multiplayers lässt Zweifel zurück, ob hier mehr als ein internes Konzept durchgesickert ist.

Bis Xbox Game Studios oder Hallo Studios sich äußern, bleibt das Ganze ein spannendes, aber unbestätigtes Gerücht.

Was meint ihr? Brauchen Halo 2 und 3 wirklich ein Remake oder sollte Microsoft die Energie lieber in ein frisches Halo 7 stecken? Schreibt es uns in die Kommentare!