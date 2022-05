Gerücht: Neues Mafia-Spiel bei Hangar 13 in Entwicklung

Nach Mafia III wollte Entwickler Hangar 13 eigentlich an etwas komplett Neuem arbeiten. Jetzt läuft es wohl doch wieder auf ein neues Mafia-Spiel hinaus.

Das möchte Kotaku erfahren haben, wonach man hier ein Prequel des original Mafia anstrebt, das man zuletzt als Remake veröffentlicht hat. Wirklich viele Infos zu dem Projekt, das den Codenamen ’nero‘ tragen soll, gibt es derzeit jedoch keine, da es sich erst in einer frühen Phase der Entwicklung befinden soll.

Als Antrieb dient wohl auch hier die Unreal Engine 5, womit man das eigene In-House Tool hinter sich lässt. Bis man etwas offizielles zu dem Projekt hört oder sieht, dürfte also noch einige Zeit vergehen.

Studio Boss verlässt Hangar 13

Gleichzeitig gab man heute bekannt, dass Hangar 13 Studio Boss Haden Blackmen von seiner Position zurückgetreten ist und das Studio verlassen hat. Mit ihm konnte man laut offizieller Zahlen gut 7 Millionen Mafia III-Spiele absetzen und 20 Millionen Spieler erreichen, ein Großteil alleine durch die Demo.

„Wir sind dankbar für Hadens Führung beim Aufbau von Hangar 13 und der Vereinigung von Teams in Novato, Brighton und Tschechien, sowie der Veröffentlichung mehrerer studiodefinierender Mafia-Spiele und -Sammlungen. Was Haden mit geschaffen hat, wird in den kommenden Jahren weitergeführt und wachsen. Wir unterstützen alle unsere Mitarbeiter bei der Verfolgung ihrer Leidenschaften und wünschen ihm für die Zukunft nur das Beste.“

An die Stelle von Blackman tritt nun Nick Baynes, der aktuell das Studio in Brighton / England leitet, und ebenfalls tief an der Entwicklung der jüngsten Mafia-Spiele beteiligt war.

Zuvor hatte Hangar 13 an zwei Projekten gearbeitet, die letztendlich eingestampft wurden. Eines davon hat bei 2K Games einen Verlust von über 50 Millionen US-Dollar verursacht. Hier war wohl ein Games-as-a-Service Spiel geplant, das unter dem Namen ‚Volt‚ entstehen sollte, jedoch keine Ergebnisse hervorbrachte. Insofern hatte man es letztendlich als ziemlich kostspieligen Versuch abgeschrieben. Bei dem zweiten Projekt soll es sich um eine neue Sci-Fi IP gehandelt haben.