Gerücht: Neue PS5 Digital Edition nur für Japan – und viel günstiger?

Seit einigen Tagen kursiert in japanischen und chinesischen Gaming-Foren ein ungewöhnliches Gerücht. Sony soll eine PS5 Digital Edition exklusiv für Japan planen – region-locked und für nur 50.000 Yen (rund 310 Euro).

Offiziell bestätigt ist davon nichts, doch die Ankündigung des State of Play Japan am 11. November, der im selben Leak erwähnt wurde, sorgt jetzt für ordentlich Gesprächsstoff. Das Timing ist auffällig, denn nur einen Tag nach dem Foren-Leak kündigte Sony heute das Event mit Fokus auf japanische Studios an, plus „einige weitere spannende Updates“.

Preis und Strategie: ein Vorbild nach Nintendo?

Der aktuelle Preis der PS5 Digital Edition in Japan liegt bei 72.980 Yen, also fast 20.000 Yen mehr. Sollte das Gerücht stimmen, wäre das keine kleine Rabattaktion, sondern ein klarer Strategiewechsel. Sony würde die Konsole preislich auf Augenhöhe mit der Nintendo Switch 2 bringen, die im Juni 2025 für 49.980 Yen auf den Markt kam, ohne Spiel, aber mit gewaltigem Erfolg.

Japanische Publisher wie Capcom haben seit Monaten lautstark kritisiert, dass die PS5 in ihrem Heimatmarkt zu teuer und zu schwer zugänglich ist. Capcoms CEO Haruhiro Tsujimoto brachte es im Frühjahr in einem Nikkei-Interview auf den Punkt: „Die PS5 kostet in Japan rund 80.000 Yen. Rechnet man Software und Abos hinzu, landet man schnell bei 100.000 Yen, das ist eine hohe Hürde, vor allem für junge Spieler.“

Ein deutlich günstigeres Modell könnte also genau das sein, was Sony benötigt, um die PS5-Basis in Japan endlich breiter aufzustellen, vor allem, wenn Spiele wie Final Fantasy VII Remake – Part III die lokale Nachfrage bald antreiben werden.

Realistisch oder Wunschdenken?

Klingt verlockend, aber die Faktenlage ist derzeit noch dünn. Der Ursprung des Gerüchts liegt in einem privaten chinesischen Forum, das mittlerweile nicht mehr erreichbar ist. Die Diskussion dazu tauchte erst später auf InstallBase auf, einem Forum, das für detaillierte Hardware-Analysen bekannt ist, aber eben auch für Spekulationen.

Technisch wäre eine region-locked PS5 ein Rückschritt, schließlich verzichtet Sony seit Jahren bewusst auf regionale Sperren. Auch eine dedizierte Japan-Version würde den globalen Fertigungsprozess verkomplizieren – etwas, das Sony üblicherweise vermeidet.

Wahrscheinlicher ist also, dass Sony beim State of Play Japan eher lokalisierte Bundles oder Preisaktionen ankündigt, etwa ein PS5 Digital-Bundle mit Rabatt. Ein dauerhaftes, exklusives Modell? Möglich, aber mit Vorsicht zu genießen.

Wenn Sony tatsächlich eine 50.000 Yen-PS5 bringt, wäre das ein interessanter Move im japanischen Mark, und ein klares Bekenntnis, sich gegen Nintendos Preisdruck zu stemmen. Doch bis zur Bestätigung bleibt es, was es ist: ein interessantes, aber unbestätigtes Gerücht.