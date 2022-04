Gerücht: Sony Bend arbeitet an einem geistigen Syphon Filter-Nachfolger

Das Sony Bend Studio, die zuletzt Days Gone veröffentlicht haben, arbeiten womöglich an einem Nachfolger zu Syphon Filter. Zwar nicht im direkten Sinne, sondern eher als geistige Fortsetzung des Stealth-Game aus der PSone Ära.

Das besagen aktuelle Gerüchte, die ihre Hand dafür jedoch nicht zu 100 Prozent ins Feuer legen würden. Wohl auch, weil es erst im Februar hieß, dass ein neues Syphon Filter zwar diskutiert wurde, dem Studio aber die Ideen dazu fehlten. Ein geistiger Nachfolger könnten die Ansichten dazu etwas aufgelockert haben.

Der Titel entsteht derzeit angeblich unter dem Codenamen Project Propaganda und spielt im späten Kalten Krieg. Die Produktion soll bereits in vollem Gange sein, dennoch sei der Release noch einige Zeit entfernt. Spekulationen zufolge könnte hier ein Open-World-Titel a la Hitman mit Inspirationen aus Metal Gear Solid entstehen.

Was das Gerücht selbst betrifft, ist man derzeit aber noch sehr vorsichtig damit und schreibt:

„Ich bin diesbezüglich etwas skeptisch, aber ich habe ähnliche Dinge aus mehreren Quellen gehört“, so Oops Leaks. „Die Entwicklung ist in vollem Gange, trotz der Frustration des Studios über die Ablehnung der Fortsetzung von Days Gone. Ich würde jedoch nicht erwarten, dass das Spiel in den nächsten paar Jahren veröffentlicht wird.“