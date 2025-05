Gerüchteküche brodelt: Große Halo-Ankündigung noch 2025?

Die Legende lebt – zumindest hinter vorgehaltener Hand. Wenn es nach dem bekannten Leaker Rebs Gaming geht, könnte die Halo-Reihe schon bald ein neues Kapitel aufschlagen. Genauer gesagt: Bei der Halo-Weltmeisterschaft im Oktober. Das will man von einem Teilnehmer der Dallas Open erfahren haben, der wiederum mit einem Halo-Entwickler gesprochen haben will. Der wortwörtliche Flurfunk also, nur diesmal mit Sprengkraft.

Die zitierte Aussage des angeblichen Entwicklers klingt simpel, aber vielsagend: „Halo Studios hat eine große Ankündigung bei der Halo-Weltmeisterschaft Ende Oktober.“ Eine Bestätigung fehlt bislang, aber in einer Branche, in der selbst Menüpunkte geleakt werden, reicht ein Halbsatz, um die Community in Aufruhr zu versetzen.

Was wäre, wenn? Drei Szenarien für das nächste Halo-Kapitel

Zugegeben, eine Quelle aus zweiter Hand wäre in jedem anderen Fall schnell abgetan. Doch bei Halo ist das anders. Die Reihe steht unter Druck – Halo Infinite blieb hinter den Erwartungen zurück, und das Vertrauen vieler Fans hängt an einem seidenen Faden.

Szenario 1: Ein neues Hauptspiel. Ein Neuanfang auf der Unreal Engine 5, wie es intern längst spekuliert wird? Das wäre ein starkes Signal an Fans und Kritiker – und zugleich ein strategischer Schachzug für die nächste Konsolengeneration.

Szenario 2: Halo auf PlayStation. Klingt absurd? Nicht ganz. Microsoft hat in den letzten Monaten immer wieder First-Party-Titel auf die Sony-Konsole gebracht. Warum nicht auch Master Chief?

Szenario 3: Ein Live-Service-Reboot von Halo Infinite – mit neuem Fokus, frischen Inhalten und vielleicht sogar einem Battle Royale-Modus. Sicher ist: Der aktuelle Zustand von Infinite allein wird Halo nicht in die Zukunft tragen.

Hoffnung trifft Skepsis

Noch schweigt Halo Studios. Und bis zur Weltmeisterschaft sind es noch einige Monate. Doch dass überhaupt wieder über Halo gesprochen wird – in Foren, auf YouTube, in Twitter-Bubbles – ist schon ein kleines Comeback für sich. Rebs mag keine offizielle Quelle sein, aber er hat in der Vergangenheit bereits treffsicher spekuliert.

Ob das reicht, um die Erwartungen von Millionen Fans zu bedienen? Kaum. Aber es reicht, um einen Funken Hoffnung zu entfachen – in einer Reihe, die seit Jahren nach ihrer eigenen Zukunft sucht.

Was denkt ihr? Hält Halo Studios wirklich eine große Enthüllung für den Herbst bereit – oder bleibt es bei heißer Luft aus der Gerüchteküche?