Gewinnspiel: Sony verlost die PS5 jetzt via Treat Codes

Da der PS5 Nachschub in den letzten Wochen fast zum Erliegen gekommen ist, bietet Sony nun die Chance, um eine der begehrten Konsolen zu gewinnen.

Dafür wird man per Zufall sogenannte Treat Codes veröffentlichen, mit denen ihr dann an dem Gewinnspiel teilnehmen könnt. Diese Codes tauchen an „überraschenden Stellen“ auf, wie es Sony beschreibt, und jeder bietet die Chance auf eine PS5 Konsole.

Wo das sein wird, verrät Sony nicht, vermutlich aber auf dem offiziellen PlayStation Blog & Co. Dazu schreibt man lediglich:

„Die Codes werden bis zum 28. Februar 2022 an überraschenden Stellen auftauchen. Sie können online, an relevanten Orten oder bei Events aus verschiedenen Bereichen erscheinen, unter anderem Sport, Gaming, Film und Musik“

Aufwand größer als reale Gewinnchance?

Im Detail klingt das Ganze dann aber doch ziemlich kompliziert und ist den Aufwand am Ende wohl kaum wert, abgesehen von den eher aussichtslosen Gewinnchancen. Dazu schreibt Sony:

„Es ist ganz einfach: Entdecke einen Code, gib ihn ins Widget ein, beantworte eine kurze Frage und gewinne einen Preis, wenn deine Antwort nah genug an der korrekten Antwort liegt. Je mehr Codes du findest, desto mehr Teilnahmechancen hast du. Denk dran, dass die Codes überall erscheinen können, also halte die Augen offen.“

Die Teilnahme an der Aktion ist natürlich kostenlos, lediglich ein PSN-Account wird vorausgesetzt. Habt ihr einen Code gefunden und diesen eingegeben, wird eine Frage freigeschaltet, die zur Quest dieses Codes gehört. Sofern ihr die Frage beantwortet habt, erscheint eure Teilnahme am PS5-Gewinnspiel als Quest-Belohnung.

Jeder Code bietet somit im Grunde die Chance auf einen PS5 Gewinn, so dass mehr Codes auch mehr Gewinnchancen bedeuten.

Alle Details dazu und wie man an der Aktion teilnimmt, kann man auch auf der entsprechenden Gewinnspielseite nachlesen.