Ghost of Tsushima – Neue Infos zur Film-Umsetzung

Sony’s Samurai-Hit Ghost of Tsushima wird als Spielfilm für die große Leinwand umgesetzt. Schon 2021 hat der japanische Konzern dieses Projekt angekündigt, ohne dabei allerdings einen Releasetermin oder Zeitplan zu nennen. Seitdem ist es ziemlich Still um den Film geworden. Jetzt hat sich Regisseur Chad Stahelski aber mal wieder dazu geäußert und Fans Hoffnung gemacht.

Ghost of Tsushima – Film ist unterwegs

Stahelski wurde früh als Regisseur des Ghost of Tushima-Films auserkoren. Der US-amerikanische Filmemacher kennt sich im Action-Genre bestens aus und ist federführend für die erfolgreiche John Wick-Reihe verantwortlich. Im Gespräch mit ComicBookMovie ging es daher auch in erster Linie um den aktuell im Kino laufenden John Wick 4, Ghost of Tsushima wurde aber ebenfalls erwähnt. Stahelski gab an, dass er und das Team dahinter fleißig am Film arbeiten:

Das ist etwas, woran wir gerade intensiv arbeiten. Ich liebe die Vorlage. Die Geschichte von Jin Sakai und das, was ich als den „Anti-Samurai-Samurai-Film schlechthin“ bezeichnen würde, ist aufgrund der Handlungsstränge, der Thematik und der Reise, die Jin Sakai durchläuft […], so interessant für mich. Die Charaktere in der Geschichte sind definitiv etwas, das ich auf keinen Fall verlieren möchte. Der Trick ist nicht, dass wir großartiges Material haben, wir wissen, dass wir großartiges Material haben. Es geht darum, wie wir es auf jeder Plattform greifbar machen können. Wie können wir einen großartigen zwei- oder zweieinhalbstündigen Film daraus machen? Wir müssen ihn so gestalten, dass er befriedigend ist und man ihn weiter ausbauen kann. Das ist die eigentliche Herausforderung. Wie kann man so viel Großartiges auf ein anschauliches Niveau bringen?

Es gibt also nach wie vor keine Informationen zum Release oder ähnlichem, aber immerhin die Bestätigung, dass die Produktion des Films läuft. Klar ist, dass John Wick einen fünften Ableger bekommt, an dem aktuell gearbeitet wird. Ob dieser noch vor Ghost of Tsushima oder erst danach erscheinen soll, ist nicht bekannt. Sony-Fans müssen trotzdem nicht mehr allzu lange auf die nächste Umsetzung eines beliebten Spiels warten. Am 11. August startet nämlich Gran Turismo offiziell. Den Trailer zum actiongeladenen Motorsport-Film könnt ihr euch hier ansehen: