Ghost of Tsushima Director’s Cut offiziell für den PC angekündigt

Die heutige Ankündigung für den PC untermauert zudem die Gerüchte um das baldige Reveal von Ghost of Tsushima 2 für PS5, das dieselbe Quelle in den Raum geworfen hat.

„Wir sind stolz, bekannt geben zu können, dass unsere Freunde und Partner bei Nixxes Ghost of Tsushima auf den PC bringen! Dies ist eine Premiere für Sucker Punch – alle unsere bisherigen Arbeiten sind exklusiv für Konsolen, wir sind also gespannt darauf und Nixxes war das richtige Team für dieses Projekt. Mit ihnen an Bord wussten wir, dass die Ergebnisse geradezu erstaunlich sein würden! Entschuldigen Sie mich jetzt, ich bestelle einen Super-Ultra-Wide-Monitor!“

In der Ankündigung auf dem PlayStation Blog schreibt Sony, dass Spieler die Abenteuer von Jin Sakai erstmals mit allen bisher erschienenen Zusatzinhalten auf dem PC erleben können, womit dies die bisher vollständigste Version ist. Entwickelt wird die PC-Version von Sucker Punch in Zusammenarbeit mit den Spezialisten bei Nixxes, die jeher die PC-Ports übernehmen.

Wie erwartet hat Sony Ghost of Tsushima für den PC angekündigt, das am 16. Mai 2024 erscheint. Neben dem Hauptspiel sind hier zahlreiche Zusatzinhalte vertreten.

