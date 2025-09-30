Ghost of Yōtei – 35 Stunden Samurai, Wölfe und die Frage nach echter Überraschung

Ghost of Yōtei wollte mich eigentlich mit Marketing-Sprüchen locken: „Größter Sprung seit Tsushima!“, „Handgefertigte Welt!“, „Legendäre Kämpfe!“ – na klar, und ich bin der letzte Ronin von PSN. Aber gut, ich hab’s selbst gespielt, inzwischen rund 35 Stunden lang.
Und siehe da: Hinter dem PR-Gewitter steckt tatsächlich ein ziemlich gutes Spiel, wie ich bereits in meinem Review Ghost of Yōtei dargelegt habe. Die wichtigsten Erkenntnisse habe ich hier noch einmal zusammengefasst.
Zwischen Marathon und Netflix-Serie
Laut Sony rollt man die Credits nach knapp 30 Stunden. Bei mir waren es rund 35 – offenbar verbringe ich zu viel Zeit damit, Wolf-Masken zu sammeln. Wer auf 100 % und Platin aus ist, kratzt an der 50-Stunden-Marke. Aber keine Angst: Anders als bei manchen Ubisoft-Wanderungen fühlt es sich hier selten nach Pflicht an. Es ist eher so, als ob das Spiel ständig flüstert: „Komm schon, nur noch ein Bambusstrich!“ – und ich falle natürlich drauf rein.
Features: Gutes, Seltsames und Fehlendes
- Lethal Mode: Ist direkt zum Start dabei. Gegner kippen nach zwei Treffern um – ich allerdings auch. Nervenkitzel pur.
- Loadouts: Endlich. Fünf Builds zum Durchschalten – perfekt für Leute wie mich, die mitten im Kampf vergessen, welche Rüstung gerade Bonus auf Pfeile gibt.
- Camp Replay? Fehlanzeige. Schade, denn nach einer Weile hätte ich gern ein paar Lager neu geplättet. Stattdessen bleibt nur auf Patrouillen hoffen – die sich so selten zeigen wie ein freundlicher Multiplayer-Lobby-Chat.
- New Game Plus: Nope, (noch) nicht dabei. Wäre ein nettes Langzeitding, aktuell heißt’s: warten.
Überraschung statt Stempelkarte
Der große Unterschied zu Ghost of Tsushima: Statt Copy-Paste-Patrouillen wirkt in Ghost of Yōtei vieles wirklich handgemacht. Keine zehnte Mongolen-Geisel-Szene, sondern Begegnungen, die Dialog, Mini-Story oder Twists liefern. Ich hab mich dabei erwischt, wie ich ernsthaft gespannt war, was wohl hinter dem nächsten Hügel lauert, aber für einmal ist das nicht nur Marketing-Geschwurbel.
Customization & Klamottenkrise
Es gibt mehrere Rüstungen, die alle anders aussehen und eigene Boni bringen. Cool. Weniger cool: Man ist ziemlich auf Spielstile festgelegt – Archer bleibt Archer, Stealth bleibt Stealth. Mix & Match? Fehlanzeige. Dafür trösten Masken und Farboptionen, die manchmal so absurd wirken, dass ich fast glaube, FromSoftware hätte kurz bei den Designs geholfen.
Vergleich zu Assassin’s Creed Shadows
Assassin’s Creed Shadows punktet mit Wetter- und Jahreszeitenwechseln. Ghost of Yōtei dagegen mit handgemachten Begegnungen. Ubisoft serviert mir immer noch die übliche Map-Stempelkarte, während Sucker Punch mir die Illusion verkauft, ich könnte wirklich in einer lebendigen Welt verloren gehen. Spoiler: Ich hab’s ihnen abgenommen.
Ghost of Yōtei ist kein perfektes Spiel, wie ich zuvor festgehalten habe. Aber es ist ein verdammt charmantes. Manchmal stolpert es (fehlende Features, eingeschränkte Builds), oft überrascht es (Welt-Design, Nebenaktivitäten). Und genau das reicht, um mich länger als nötig im virtuellen Japan zu halten.
Ghost of Yōtei erscheint offiziell am 2. Oktober 2025.
Weiß nicht was alle haben mit der ubisoft Formel für mich hat sich auch bei shadows es nicht belanglos angefühlt. Ich weis nicht entweder kritisiert man sammelaufagban in jeden spiel egal ob von sony oder ubisoft oder man erwähnt es nicht als Kritikpunkt. Weil diese Masken, Talismane,Rüstungen,Waffen in yotai sind genaso belanglos wie die Talismane/Rüstungen,waffen in shadows. Rein theoretisch braucht sowieso nur zwei rüstung Sets. Den einen set fürs aussehen und den anderen für eigenen gameplay es macht kein sinn alle Rüstungen zusammeln, man kann nur ein Rüstung tragen zu selben zeit. Ich habe z.b in shadows alle Fragezeichen abgeklappert sprich 100% es hat sich für mich NICHT wie arbeit angefühlt und trotzdem war es zeit Verschwendung nach der Definition. Und das wird bei yotai genauso sein, nur weil es eventuell besser inszeniert oder aussieht,heisst es doch nicht das es wertiger ist? Diese ganzen test kann man objektiv nur messen ob die spiele funktionieren oder nicht wie sie sein sollen. Alles andere ist subjektive Bewertung die nicht messbar ist. Der eine verdreht die Augen schon bei 20std spielzeit und andere wiederum fängt erst bei 20std ein hype zu entwickeln.Ich werde es nach der Sympathie der Figur entscheiden ob ich alles sammele