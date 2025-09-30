Ghost of Yōtei – 35 Stunden Samurai, Wölfe und die Frage nach echter Überraschung

Ghost of Yōtei wollte mich eigentlich mit Marketing-Sprüchen locken: „Größter Sprung seit Tsushima!“, „Handgefertigte Welt!“, „Legendäre Kämpfe!“ – na klar, und ich bin der letzte Ronin von PSN. Aber gut, ich hab’s selbst gespielt, inzwischen rund 35 Stunden lang.

Und siehe da: Hinter dem PR-Gewitter steckt tatsächlich ein ziemlich gutes Spiel, wie ich bereits in meinem Review Ghost of Yōtei dargelegt habe. Die wichtigsten Erkenntnisse habe ich hier noch einmal zusammengefasst.

Zwischen Marathon und Netflix-Serie

Laut Sony rollt man die Credits nach knapp 30 Stunden. Bei mir waren es rund 35 – offenbar verbringe ich zu viel Zeit damit, Wolf-Masken zu sammeln. Wer auf 100 % und Platin aus ist, kratzt an der 50-Stunden-Marke. Aber keine Angst: Anders als bei manchen Ubisoft-Wanderungen fühlt es sich hier selten nach Pflicht an. Es ist eher so, als ob das Spiel ständig flüstert: „Komm schon, nur noch ein Bambusstrich!“ – und ich falle natürlich drauf rein.

Features: Gutes, Seltsames und Fehlendes

Lethal Mode: Ist direkt zum Start dabei. Gegner kippen nach zwei Treffern um – ich allerdings auch. Nervenkitzel pur.

Ist direkt zum Start dabei. Gegner kippen nach zwei Treffern um – ich allerdings auch. Nervenkitzel pur. Loadouts: Endlich. Fünf Builds zum Durchschalten – perfekt für Leute wie mich, die mitten im Kampf vergessen, welche Rüstung gerade Bonus auf Pfeile gibt.

Endlich. Fünf Builds zum Durchschalten – perfekt für Leute wie mich, die mitten im Kampf vergessen, welche Rüstung gerade Bonus auf Pfeile gibt. Camp Replay? Fehlanzeige. Schade, denn nach einer Weile hätte ich gern ein paar Lager neu geplättet. Stattdessen bleibt nur auf Patrouillen hoffen – die sich so selten zeigen wie ein freundlicher Multiplayer-Lobby-Chat.

Schade, denn nach einer Weile hätte ich gern ein paar Lager neu geplättet. Stattdessen bleibt nur auf Patrouillen hoffen – die sich so selten zeigen wie ein freundlicher Multiplayer-Lobby-Chat. New Game Plus: Nope, (noch) nicht dabei. Wäre ein nettes Langzeitding, aktuell heißt’s: warten.

Überraschung statt Stempelkarte

Der große Unterschied zu Ghost of Tsushima: Statt Copy-Paste-Patrouillen wirkt in Ghost of Yōtei vieles wirklich handgemacht. Keine zehnte Mongolen-Geisel-Szene, sondern Begegnungen, die Dialog, Mini-Story oder Twists liefern. Ich hab mich dabei erwischt, wie ich ernsthaft gespannt war, was wohl hinter dem nächsten Hügel lauert, aber für einmal ist das nicht nur Marketing-Geschwurbel.

Ghost of Yōtei: Mehr als nur ein Open-World-Abenteuer

Customization & Klamottenkrise

Es gibt mehrere Rüstungen, die alle anders aussehen und eigene Boni bringen. Cool. Weniger cool: Man ist ziemlich auf Spielstile festgelegt – Archer bleibt Archer, Stealth bleibt Stealth. Mix & Match? Fehlanzeige. Dafür trösten Masken und Farboptionen, die manchmal so absurd wirken, dass ich fast glaube, FromSoftware hätte kurz bei den Designs geholfen.

Vergleich zu Assassin’s Creed Shadows

Assassin’s Creed Shadows punktet mit Wetter- und Jahreszeitenwechseln. Ghost of Yōtei dagegen mit handgemachten Begegnungen. Ubisoft serviert mir immer noch die übliche Map-Stempelkarte, während Sucker Punch mir die Illusion verkauft, ich könnte wirklich in einer lebendigen Welt verloren gehen. Spoiler: Ich hab’s ihnen abgenommen.

Ghost of Yōtei ist kein perfektes Spiel, wie ich zuvor festgehalten habe. Aber es ist ein verdammt charmantes. Manchmal stolpert es (fehlende Features, eingeschränkte Builds), oft überrascht es (Welt-Design, Nebenaktivitäten). Und genau das reicht, um mich länger als nötig im virtuellen Japan zu halten.

Ghost of Yōtei erscheint offiziell am 2. Oktober 2025.