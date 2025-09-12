Ghost of Yōtei – Ärger bei Sucker Punch nach Charlie Kirk Kommentaren

Wenige Tage vor dem Release von Ghost of Yōtei sollte bei Sucker Punch eigentlich alles nach Plan laufen. Doch statt Partylaune sorgt ein Vorfall rund um eine langjährige Mitarbeiterin für Schlagzeilen, und wirft Fragen zum Umgang von Studios mit politischen Äußerungen in sozialen Medien auf.

Der Vorfall um Drew Harrison und Charlie Kirk

Im Zentrum steht die Senior Staff Character Artistin Drew Harrison, die seit über zehn Jahren bei Sucker Punch tätig war. Auf X kommentierte sie den Anschlag des konservativen US-Kommentators Charlie Kirk, der diese Woche bei einer Veranstaltung in Utah erschossen wurde. Harrison schrieb sinngemäß, sie hoffe, der Schütze heiße „Mario, damit Luigi weiß, dass sein Bruder ihn unterstützt“. Eine Anspielung auf den Fall Luigi Mangione, der im Vorjahr einen CEO erschossen haben soll.

Auf ihrer LinkedIn-Seite ist inzwischen vermerkt, dass ihre Tätigkeit bei Sucker Punch im September 2025 endete – ein Detail, das angesichts des weiterhin online stehenden, brisanten Posts besonders ins Auge fällt. Das lässt zwei Deutungen zu: Entweder steht Harrison ganz bewusst zu ihrer Aussage und nimmt mögliche Konsequenzen in Kauf, oder sie hat die Tragweite des Posts und dessen Folgen schlicht unterschätzt. Weitere Beiträge von ihr untermauern, dass ersteres zutrifft.

Kurz darauf deutete Harrison nämlich an, dass ihre Aussagen ihrem Arbeitgeber gemeldet wurden. Wenige Stunden später folgte ein weiterer Post: „Wenn es mich meinen Traumjob gekostet hat, gegen Faschismus einzustehen, würde ich es 100-mal wieder tun.“

I hope the shooter’s name is Mario so that Luigi knows his bro got his back — drew punching Nazis till I die (@imodrew.bsky.social) 2025-09-10T22:36:04.351Z

Kündigung wegen Social Media?

Ob es tatsächlich einen direkten Zusammenhang zwischen den Posts und dem Ende ihres Arbeitsverhältnisses gibt, ist derzeit nicht bestätigt. Weder Sucker Punch noch Sony haben sich bislang offiziell dazu geäußert, obwohl diese Vermutung nahe liegt.

Rein rechtlich ist eine Kündigung aufgrund öffentlicher Äußerungen in den USA nicht ausgeschlossen, insbesondere, wenn diese dem Ruf des Unternehmens schaden könnten. Viele Studios, gerade unter dem Dach großer Publisher, sind in solchen Fällen extrem vorsichtig. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie viel Meinungsfreiheit Angestellte von Spielefirmen in Zeiten hochpolarisierter Debatten tatsächlich haben. Den Tod eines Menschen indirekt zu bejubeln, ist allerdings grenzwertig.

Für Fans von Ghost of Yōtei ist das Timing bitter. Eigentlich sollte die Vorfreude auf das Sequel zum gefeierten Samurai-Abenteuer im Vordergrund stehen. Stattdessen überlagert eine Debatte über Politik, Moral und Arbeitsrecht die Stimmung.

Sucker Punch oder Sony werden sich wohl hüten, öffentlich Stellung zu beziehen, egal, ob eine Kündigung tatsächlich im Raum stand oder nicht. Das Spiel selbst dürfte davon wenig Schaden nehmen. Aber es zeigt einmal mehr, wie eng sich die Gaming-Branche inzwischen mit gesellschaftlichen Konflikten verknüpft.