Ghost of Yōtei: Alles zum Photo Mode und wie ihr die besten Shots einfängt

Am 2. Oktober erscheint Ghost of Yōtei für die PS5, und wie schon beim Vorgänger spielt der Photo Mode eine zentrale Rolle, wie der PlayStation Blog in einem neuen Special vorstellt.

Wer sich zwischen Duellen, Erkundung und Story-Passagen die Zeit nimmt, findet hier ein erstaunlich tiefes Werkzeugset, das nicht nur Screenshots liefert, sondern fast schon kleine Kunstwerke ermöglicht.

Die Features im Überblick

Der Photo Mode in Ghost of Yōtei bietet fast schon Studioqualität:

Tracking Shots mit bis zu 16 Kamerapositionen für kleine Animationen

mit bis zu 16 Kamerapositionen für kleine Animationen Focal Length von 12mm bis 300mm – also von Weitwinkel bis Teleobjektiv

von 12mm bis 300mm – also von Weitwinkel bis Teleobjektiv Farbfilter & Grading von „Samurai Red“ bis „Maple“

von „Samurai Red“ bis „Maple“ Partikel-Effekte wie Kirschblüten, Asche, Feuerfliegen oder Vögel

wie Kirschblüten, Asche, Feuerfliegen oder Vögel Zeit & Wetter : freies Durchschalten von Tag/Nacht, Regen, Schnee oder Nebel

: freies Durchschalten von Tag/Nacht, Regen, Schnee oder Nebel Charakteroptionen wie Emotes, Masken, Schwertreflexe und Blutspuren

Kurz: Fast jedes Detail der Szene lässt sich anpassen – inklusive Windrichtung oder Musik.

Tipps für bessere Shots

Auch ohne Fotografie-Studium kommt man mit ein paar Grundregeln schnell zu besseren Ergebnissen:

Weitwinkel (unter 24mm) eignet sich perfekt für Landschaften und weite Panoramen.

eignet sich perfekt für Landschaften und weite Panoramen. 50mm ist ein Klassiker für Portraits – vor allem in Kombination mit geringer Tiefenschärfe.

ist ein Klassiker für Portraits – vor allem in Kombination mit geringer Tiefenschärfe. Experimentiert mit Licht : Golden Hour am Morgen oder Abend bringt automatisch Dramatik.

: Golden Hour am Morgen oder Abend bringt automatisch Dramatik. Partikel gezielt einsetzen : Kirschblüten wirken episch, Asche verleiht Szenen mehr Schwere.

: Kirschblüten wirken episch, Asche verleiht Szenen mehr Schwere. Farben steuern den Fokus: Maple reduziert alles außer Rot, Ginkgo hebt Gelb hervor – praktisch, um kleine Details zu betonen.

Der wichtigste Tipp: Geduld haben und Kamera schwenken. Viele Details entdeckt man erst, wenn man die Szene aus ungewohnten Winkeln betrachtet.

Für die Branche bedeutet das

Photo Modes sind längst mehr als ein „nettes Extra“. Sie verlängern die Lebenszeit eines Spiels in den sozialen Medien und schaffen kostenloses Marketing durch die Community. Ghost of Yōtei zeigt, wie weit dieser Trend inzwischen geht: Das Feature ist so mächtig, dass es fast schon ein eigenes Spiel im Spiel darstellt – und damit auch ein Verkaufsargument.

Ab dem 2. Oktober darf sich jeder selbst ausprobieren. Und die Chancen stehen gut, dass die ersten „Share of the Week“-Beiträge von Ghost of Yōtei ziemlich beeindruckend aussehen werden.