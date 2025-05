Ghost of Yotei bleibt bei 80 Euro – aber wie lange hält Sony dem Preisdruck stand?

In einer Gaming-Welt, in der 80 US-Dollar langsam zur neuen Schmerzgrenze werden, sorgt Sony derzeit für eine kleine Atempause – zumindest vorerst. Als am gestrigen Tag die Vorbestellungen für das vielversprechende Samurai-Abenteuer Ghost of Yotei gestartet wurden, war die Erleichterung in der Community spürbar: Die Standardedition kostet weiterhin 80 Euro. Kein Bonus-Aufpreis, keine versteckten Deluxe-Fallen, kein „Next-Gen-Zuschlag“. Einfach 80 Euro – wie in den guten alten PS5-Tagen von 2020.

80 Euro als letzte Bastion – Sony trotzt dem Branchentrend (noch)

Doch wie lange bleibt das so? Die Entscheidung wirkt auf den ersten Blick wie ein bewusstes Signal: Seht her, wir bleiben stabil, während Nintendo und Microsoft bereits ihre Preisetiketten neu bedrucken. Nintendo hebt den Standardpreis zum Launch der Switch 2 im Juni 2025 auf 90 Euro an. Microsoft zieht zum Weihnachtsgeschäft 2025 nach. Nur Sony scheint sich dem Preistrend (noch) zu verweigern – obwohl sie ihn einst losgetreten haben.

Ein cleveres Marketingmanöver? Möglich. Ghost of Yotei erscheint im Oktober 2025 – also genau in dem Zeitraum, in dem Microsoft seine neuen Preise einführt. Dass Sony den 80-Euro-Preis gerade jetzt betont, ist vielleicht mehr Psychologie als Philanthropie.

Fan-Jubel trifft Skepsis – wie lange bleibt der Preis stabil?

Die Reaktionen fallen entsprechend ambivalent aus. Während viele Fans den Preis feiern („Endlich mal keine böse Überraschung“), wittern andere bereits den Haken: „Sony hebt die Preise 2026 an – wartet nur ab.“ Die Skepsis ist nicht unbegründet. Branchenkenner rechnen fest damit, dass die nächste Generation von Blockbustern wie Intergalactic: The Heretic Prophet oder Marvel’s Wolverine locker die 80-Euro-Marke knacken wird – wenn nicht sogar darüber hinausgeht. Schließlich steigen Entwicklungskosten, Budgets und der Anspruch an AAA-Produktionen rasant.

Dennoch bleibt Ghost of Yotei vorerst ein Symbol des preislichen Stillstands – ob kalkulierte Geste oder letztes Aufbäumen gegen die Teuerungswelle. Für Spieler bedeutet das zumindest: Noch einmal 80 Euro zahlen, sich zurücklehnen und hoffen, dass dieser Preis kein Anachronismus wird.

Denn eines ist sicher: Die 70-Dollar-Ära stirbt – wir wissen nur noch nicht, wann.