Ghost of Yōtei: Blutige Rache in frostigen Höhen – Jetzt vorbestellen

Wenn das Echo der Vergangenheit über den Schnee von Ezo hallt, dann ist Ghost of Yōtei nicht mehr weit. Ab dem 2. Oktober lädt Sucker Punch Productions zu einer Reise in den eisigen Norden Japans ein – exklusiv auf der PlayStation 5. Und ab sofort kann man sich seinen Platz in der Legende sichern: Vorbestellungen für das neue Open-World-Action-Adventure sind nun möglich.

Atsus Rachefeldzug im eisigen Ezo

Im Zentrum des Spiels steht Atsu – eine Kämpferin mit dunkler Vergangenheit und scharfer Klinge. Nach dem grausamen Massaker an ihrer Familie durch die mysteriöse Gruppe der Yōtei-Sechs macht sie sich auf den Weg in die verschneiten Wälder und Berglandschaften von Ezo, um Rache zu nehmen. Klingt brutal? Ist es auch. Doch Ghost of Yōtei verspricht mehr als klassische Rachespiel-Kost: Es geht um Ehre, Überleben – und den Preis, den man zahlt, wenn man selbst zum Geist wird.

Spielerisch setzt das Spiel auf die bewährte Formel von Ghost of Tsushima, wagt aber stilistische und mechanische Neuanfänge. Der Fokus liegt verstärkt auf Dynamik, Stealth und einem erweiterten Nahkampfsystem. Die Welt von Ezo lebt – mit harschen Schneestürmen, tückischen Tierwesen und feindlichen Clans, die dem Geist von Yōtei das Leben schwer machen.

Exklusive Editionen & Pre-Order-Boni im Überblick

Vorbestellen lässt sich das Spiel ab sofort im PlayStation Direct Store, auf direct.playstation.com und bei ausgewählten Händlern. Neben der Standard-Version gibt es zwei weitere Editionen für Fans und Sammler: die Digital Deluxe Edition und die opulent ausgestattete Collector’s Edition.

Ghost of Yōtei: Collector’s Edition

Vorbesteller dürfen sich auf exklusive Inhalte freuen – darunter eine stilvolle In-Game-Maske und ein Set aus sieben PSN-Avataren. Wer zur Digital Deluxe Edition greift, erhält zudem das „Die Schlange“-Rüstungsset sowie weitere kosmetische Extras, die Atsus düstere Aura noch unterstreichen.

Die Collector’s Edition hingegen ist ein echtes Liebhaberstück, mit physischem Artbook, einer Nachbildung von Atsus Maske und weiteren Gimmicks, die Sammlerherzen höherschlagen lassen. Alle Details dazu findest du hier:

Also: Klinge schärfen, Maske aufsetzen – und das eigene Kapitel im kalten Schatten des Yōtei-Bergs schreiben.