Ghost of Yōtei: Collector’s Edition und Pre-Order-Extras enthüllt

Wenn ein Spiel schon im Vorfeld mit einer eigenen Maske, einer Schärpe mit Namen und einem faltbaren Ginkgobaum samt Wolf daherkommt, dann weiß man: Ghost of Yōtei spielt in einer ganz eigenen Liga. Am 2. Oktober erscheint das neueste Samurai-Epos – und wer jetzt schon auf leisen Sohlen durch das digitale Unterholz schleichen will, kann sich das Abenteuer mit einer der verschiedenen Vorbestellvarianten sichern. Und die haben es in sich.

Maske auf, Avatare an

Wer sich für die Standardversion (79,99 €) oder die Digital Deluxe Edition (89,99 €) entscheidet, bekommt nicht nur ein digitales Exemplar des Spiels, sondern auch eine exklusive In-Game-Maske und ganze sieben PSN-Avatare. Diese zeigen die stilvollen Konzeptzeichnungen der Yōtei Six – jenem legendären Team, das ihr im Spiel wohl kaum lebend verlassen werdet. Vorbesteller im PlayStation Store erhalten diese Avatare sogar sofort – instant Ninja-Feeling für euer PSN-Profil.

Die Digital Deluxe Edition wartet zusätzlich mit dem Schlangenrüstungsset, alternativen Farben für Start- und Reittierausstattung sowie einem goldenen Schwertset auf. Wer gerne vorbereitet durch feindliche Gebiete schleicht, dürfte sich auch über die vorzeitige Freischaltung der Reisekarten freuen, mit denen ihr Statuen aufspürt und eure Fähigkeiten schneller verbessert.

Ghost of Yōtei: Digital Deluxe Edition

Ghost of Yōtei Collector’s Edition

Doch der wahre Star ist die Collector’s Edition – und die ist ein Liebesbrief an Sammler, Cosplayer und jeden, der sein Regal liebt. Die maßstabsgetreue Replik von Atsus Geistermaske kommt mit Displayständer und lässt sich perfekt neben Jin Sakais Maske aus Ghost of Tsushima platzieren – Nostalgie trifft auf Nachfolger. Dazu gibt’s Atsus Schärpe (180 cm Baumwoll-Mischgewebe), eine kunstvoll gestaltete Tsuba mit Wolfsmotiv, einen Beutel mit Münzen, ein In-Game-Spiel namens Zeni Hajiki samt Anleitung, vier hochwertige Kunstkarten und einen Papier-Ginkgobaum mit Wolf. Kein Scherz.

Vorbestellungen starten am 2. Mai, aber ihr könnt Ghost of Yōtei schon jetzt auf eure Wunschliste im PS Store setzen. Wer stilvoll Rache üben möchte – oder einfach nur etwas fürs Auge sucht – sollte sich diese Edition nicht entgehen lassen. Ob sie die beste Collector’s Edition aller Zeiten ist? Vielleicht. Aber sicher ist: Sie ist die mit dem Papierbaum.