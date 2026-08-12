Ghost of Yōtei Complete Edition: Sucker Punch kündigt Story-DLC und Roguelike-Modus an

Sucker Punch bringt am 1. Oktober 2026 die Ghost of Yōtei Complete Edition für PlayStation 5 auf den Markt. Das Paket bündelt das Hauptspiel mit der neuen Story-Erweiterung „Echoes of Sekigahara“ und dem Singleplayer-Roguelike-Modus „Most Wanted“.
Zwei Zeitebenen und ein Roguelike: Das steckt im DLC
Die Story-Erweiterung „Echoes of Sekigahara“ teilt ihre Handlung zwischen der Gegenwart im Tal von Ezo und Rückblenden zur historischen Schlacht von Sekigahara auf. Spieler steuern Atsu auf dem Festland und treffen mit Nagato auf einen wichtigen Weggefährten ihrer Vergangenheit. Der DLC erweitert das Arsenal um eine neue Kategorie für schwere Waffen, frische Rüstungssets und zusätzliche Gegnertypen.
Mit „Most Wanted“ integriert Sucker Punch ein rein auf Singleplayer ausgelegtes Roguelike-Modell in das Kampfsystem. Spieler starten Durchläufe über Kopfgeldaufträge, schalten während der Runs Perks frei und nutzen unterschiedliche Charaktere. Atsu kämpft mit Dual-Katanas, Oyuki nutzt das Kusarigama und Nagato greift auf eine Yari-Lanze zurück. Mechanisch verlagert dieser Modus den Fokus komplett auf das Perfektionieren der Konter- und Parrier-Mechaniken unter variablen Bedingungen.
Kostenloses Update bringt Transmog und Performance-Features
Besitzer der Standardversion erhalten am 1. Oktober über den kostenlosen Patch 2.0 praktische Komfort-Funktionen. Das System trennt endlich die optische Darstellung von den Werten der Rüstungen. Spieler nutzen somit das Aussehen eines Sets, behalten aber die Stats eines anderen. Dazu gesellen sich erweiterte Barrierefreiheits-Optionen für hohe Kontraste sowie der „Beauty of Yōtei“-Modus für die Darstellung der Umgebungen.
Das Upgrade-Modell ist fair kalkuliert. Wer die Basisversion bereits besitzt, zahlt für das Complete-Edition-Upgrade 14,99 EUR. Neufeinsteiger greifen für 69,99 EUR zum Gesamtpaket, das ab sofort auch Zugriff auf das Hauptspiel und den Multiplayer-Modus „Legends“ gewährt.
Sucker Punch liefert mit dem 15-EUR-Upgrade kein billiges Kosmetik-Paket, sondern echte spielerische Substanz. Die Kombination aus narrativem Festland-Ausflug und einem mechanisch geforderten Roguelike-Modus erweitert das Spiel genau an den richtigen Stellen. Wer den Titel bereits besitzt, bekommt handfeste Inhalte zum fairen Kurs.
Gleich vorbestellt! Für knapp 10€ ein No brainer
Oh geil. Ich dachte da kommt gar nichts mehr. Aber es erfreut mich nochmal nach Ezo zurückzukehren
Schade habe auf jin sakai dlc gehofft aber 15€ hört sich fair an
Wie soll das gehen? GoY spielt 330 Jahre nach GoT…
Indem man einfach als dlc die story erzählt was mit jin passiert ist was den mit dir hast ja garkeine fantasie
Alles gut, ganz locker atmen. Konnte nur nicht nachvollziehen wie das passen soll.
Ah komm das war dir bewusst wolltest mich nur wieder bloß stellen. Noch ein fun Fakt das neue god of war handelt von einer Person die gefühlt zwei spiele lang tod ist aber gleichzeitigin in der zeitlinie von 2018 spielt und wahrscheinlich ein nachfolger zu ragnarok ist bzw. Der tür Öffner für weitere Nachfolger sein wird,habe auch keine Idee wie das funktioniert soll🤷
Deswegen meine Idee wäre es mit jin zu spielen in seiner zeitepoche auf yotai, weil in einer Legenden quest sieht man ja das er sich dort zu ruhe gesetzt hat falls du yotai gespielt hast weißt du das. So schwer ist das nicht.
Hab es nicht gespielt und wollte dich auch nicht bloßstellen, sondern einfach nur wissen wie das funktionieren soll. Aber ok, mit viel Fantasie geht vieles. 😉
Ist ja nicht so als gäbe es in Vergangenheit keine spiele die im dlc eine andere story erzählt haben mit eine andere Figur z.b resi 8 village und Rose dlc spielt auch paar jahre nach village