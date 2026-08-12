Ghost of Yōtei Complete Edition: Sucker Punch kündigt Story-DLC und Roguelike-Modus an

Sucker Punch bringt am 1. Oktober 2026 die Ghost of Yōtei Complete Edition für PlayStation 5 auf den Markt. Das Paket bündelt das Hauptspiel mit der neuen Story-Erweiterung „Echoes of Sekigahara“ und dem Singleplayer-Roguelike-Modus „Most Wanted“.

Zwei Zeitebenen und ein Roguelike: Das steckt im DLC

Die Story-Erweiterung „Echoes of Sekigahara“ teilt ihre Handlung zwischen der Gegenwart im Tal von Ezo und Rückblenden zur historischen Schlacht von Sekigahara auf. Spieler steuern Atsu auf dem Festland und treffen mit Nagato auf einen wichtigen Weggefährten ihrer Vergangenheit. Der DLC erweitert das Arsenal um eine neue Kategorie für schwere Waffen, frische Rüstungssets und zusätzliche Gegnertypen.

Mit „Most Wanted“ integriert Sucker Punch ein rein auf Singleplayer ausgelegtes Roguelike-Modell in das Kampfsystem. Spieler starten Durchläufe über Kopfgeldaufträge, schalten während der Runs Perks frei und nutzen unterschiedliche Charaktere. Atsu kämpft mit Dual-Katanas, Oyuki nutzt das Kusarigama und Nagato greift auf eine Yari-Lanze zurück. Mechanisch verlagert dieser Modus den Fokus komplett auf das Perfektionieren der Konter- und Parrier-Mechaniken unter variablen Bedingungen.

Kostenloses Update bringt Transmog und Performance-Features

Besitzer der Standardversion erhalten am 1. Oktober über den kostenlosen Patch 2.0 praktische Komfort-Funktionen. Das System trennt endlich die optische Darstellung von den Werten der Rüstungen. Spieler nutzen somit das Aussehen eines Sets, behalten aber die Stats eines anderen. Dazu gesellen sich erweiterte Barrierefreiheits-Optionen für hohe Kontraste sowie der „Beauty of Yōtei“-Modus für die Darstellung der Umgebungen.

Das Upgrade-Modell ist fair kalkuliert. Wer die Basisversion bereits besitzt, zahlt für das Complete-Edition-Upgrade 14,99 EUR. Neufeinsteiger greifen für 69,99 EUR zum Gesamtpaket, das ab sofort auch Zugriff auf das Hauptspiel und den Multiplayer-Modus „Legends“ gewährt.

Sucker Punch liefert mit dem 15-EUR-Upgrade kein billiges Kosmetik-Paket, sondern echte spielerische Substanz. Die Kombination aus narrativem Festland-Ausflug und einem mechanisch geforderten Roguelike-Modus erweitert das Spiel genau an den richtigen Stellen. Wer den Titel bereits besitzt, bekommt handfeste Inhalte zum fairen Kurs.