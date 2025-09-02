Ghost of Yōtei Countdown – 5 Dinge, auf die ihr euch jetzt schon freuen könnt

In genau einem Monat ist es soweit: Ghost of Yōtei erscheint und wird damit wohl einer der spannendsten Exklusivtitel des Jahres. Nach dem Meilenstein Ghost of Tsushima lastet eine enorme Erwartung auf Sucker Punch. Doch anstatt einfach nur Bewährtes zu kopieren, hat das Studio zahlreiche neue Ideen ins Spiel gepackt. Wir haben die fünf Features herausgefiltert, die Spieler ab Release besonders im Blick behalten sollten.

1. Rückblicke in die Vergangenheit

Eine Besonderheit von Ghost of Yōtei ist die Möglichkeit, Momente aus Atsus Vergangenheit zu erleben. Spieler können dadurch frühere Ereignisse direkt nachvollziehen und ein besseres Verständnis für die Motivation der Protagonistin entwickeln. Der Wechsel zwischen früheren Szenen und der heutigen Welt schafft eine emotionale Tiefe, die das narrative Erlebnis verstärkt. Gleichzeitig wird die Welt lebendiger, weil die Kontraste zwischen Vergangenheit und Gegenwart deutlich sichtbar werden.

2. Hinweise sammeln und Gegner befragen

Ein weiteres zentrales Feature ist das System, bei dem Spieler Gegner befragen, um Hinweise zu sammeln. Diese Informationen öffnen neue Regionen, Waffen oder Fähigkeiten und ermöglichen es, Missionen in beliebiger Reihenfolge anzugehen. Dieses flexible System gibt den Spieler die Kontrolle über ihren Fortschritt und fördert die Erkundung der offenen Welt. Jede Begegnung wird dadurch zu einer Entscheidung, welchen Hinweis man zuerst verfolgt oder welche Fähigkeit man freischalten möchte.

3. Kopfgelder und individuell gestaltete Mini-Bosse

Atsus Aktionen bleiben nicht unbemerkt. Auf sie selbst wird ein Kopfgeld ausgesetzt, während sie gleichzeitig Kopfgelder auf andere Ziele annehmen kann. Die jeweiligen Gegner sind keine generischen Figuren, sondern individuell gestaltete Mini-Bosse, die unterschiedliche Kampfmechaniken und spezielle Umgebungen bieten. Von Nahkampf bis Distanzwaffen, jeder Kampf stellt eine eigene Herausforderung dar und sorgt für Abwechslung innerhalb der offenen Welt.

4. Unterschiedliche Waffenarten und taktische Kampfsituationen

Das Kampfsystem bietet mehrere Waffentypen, die sich jeweils für unterschiedliche Gegner eignen. Neben dem Katana stehen Speer, Kusarigama, Odachi und Doppelschwerter zur Verfügung. Spieler können flexibel zwischen den Waffen wechseln, um den jeweils passenden Stil einzusetzen. Neu ist zudem das Entwaffnen von Gegnern: Durch gezielte Aktionen kann Atsu gegnerische Waffen übernehmen, um sie gegen andere Gegner einzusetzen. Gleichzeitig besteht die Gefahr, selbst die eigene Waffe zu verlieren. Dieses System macht jeden Kampf taktisch anspruchsvoll und dynamisch.

5. Camps und Begleiter

Erstmals können Spieler überall in der Welt Lager aufschlagen. Dort lassen sich Ressourcen nutzen, Mahlzeiten zubereiten und Aktivitäten wie Musizieren ausführen. Außerdem kommen Verbündete regelmäßig ins Lager, um neue Aufgaben, Trainingsoptionen oder Ausrüstung bereitzustellen. Das Wolfpack-System verknüpft die Interaktion mit NPCs direkt mit der Spielerfahrung und ersetzt klassische Quest-Listen durch ein dynamisches, lebendiges System.

Ghost of Yōtei versucht, das Erfolgsrezept von Ghost of Tsushima nicht nur zu wiederholen, sondern um entscheidende Ideen zu erweitern. Verhöre, Kopfgeld-System, erweiterte Skillbäume, Waffenvielfalt und das Camp-Feature sind fünf Ansätze, die das Spielgefühl klar von seinem Vorgänger abheben könnten. In einem Monat wissen wir, ob Sucker Punch den Spagat schafft – zwischen vertrautem Samurai-Epos und frischen Ideen.

Auf welche Neuerungen in Ghost of Yōtei freut ihr euch am meisten?