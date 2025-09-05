Ghost of Yōtei: Das Odachi im Fokus – mehr Wucht geht kaum

Manchmal braucht es keine Eleganz, sondern schiere Wucht. Genau das bringt das Odachi in Ghost of Yōtei auf den Bildschirm. Die massive Zweihandklinge ist das Gegenstück zur gewohnten Katana-Präzision: schwer, träge, aber mit einer Durchschlagskraft, die jeden Treffer zu einem Ereignis macht. Besonders eindrucksvoll wirkt der Sprungangriff vom Pferd aus, der fast wie ein kleiner Erdrutsch einschlägt.

Spannend ist auch die Kombination aus brachialer Stärke und simplen Moves. Ein aufgeladener Drehschlag kann Gegner in einem einzigen Hieb aus dem Spiel nehmen, während kleinere Bewegungen – etwa ein Schlag mit dem Knauf – für taktische Momente sorgen. Die Waffe verlangt Timing, belohnt aber mit purem Schadensoutput.

Mit dem Release am 2. Oktober für die PS5 und dem jüngsten Gold-Status nimmt das Abenteuer spürbar Fahrt auf. Inzwischen bestätigt ist auch das Review Embargo, das auf den 25. September um 15 Uhr fällt, also eine Woche vor Release. Für Fans bleibt die Frage: Greift ihr lieber zur Vielseitigkeit der Katana oder zur rohen Gewalt des Odachi.