Ghost of Yōtei Day One-Patch 1.006 bringt Stabilität & Feinschliff

Ghost of Yōtei startet nicht ohne Stolpersteine, doch der Day One-Patch 1.006 liefert Performance-Boosts, Bugfixes und Balance-Verbesserungen für ein stabileres Spielerlebnis.

Niklas Bender
Niklas Author
Niklas Bender
Niklas ist seit 2022 als Freelancer und Editor-in-Chief bei PlayFront.de aktiv. Er liebt die PS5, schreibt pointiert, bissig und mit klarer Meinung – egal ob zu...
Ghost Of Yotei Photo Mode

Ghost of Yōtei erscheint nicht ohne die mittlerweile fast schon obligatorische Begleitung: ein Day-One-Patch. Spieler dürfen sich zum Launch über eine ganze Liste an Anpassungen freuen, die vor allem eines versprechen – mehr Stabilität und Performance.

Das Update 1.006 adressiert gleich mehrere Baustellen bei der Technik. Verbesserte Rendering-Leistung in Umgebungen, stabilere Ray-Tracing-Effekte und optimierte Missionen mit vielen NPCs sollen für ein flüssigeres Erlebnis sorgen. Auch Photomode, lange Spielsitzungen und Ladeprobleme mit einzelnen Spielständen sind im Visier der Entwickler gewesen. Kurz gesagt: weniger Abstürze, weniger Ruckler.

Von Bambus bis Balance

Neben der Technik hat sich das Studio auch ins Detail vertieft. Minispiele wie das Bambus-Schneiden oder Zeni Hajiki laufen nun sauberer, Kameraeinstellungen wurden geschärft, und selbst transparente Kürbisse im Training gehören der Vergangenheit an. Waffen- und Charme-Balance im späten Spiel wurde überarbeitet, Stealth-Kills funktionieren zuverlässiger und selbst das Pferd darf nun keine Missionen mehr sabotieren. Marketing-Sprech nennt das „Feinschliff“.

Cutscenes profitieren zudem von überarbeiteten Übergängen, besseren Gesichtsausdrücken und weniger blockierenden Rüstungen. Auch die Spielwelt hat ein Update erhalten: Onsens wirken individueller, Schneedecken sehen natürlicher aus, und die ewigen „schwebenden Objekte“ wurden korrigiert. Alles Details, die zwar unscheinbar wirken, im Gesamtbild aber den Unterschied machen.

Ordnung ins Menü-Chaos

Auch die Benutzeroberfläche wurde aufgeräumt: Photomode-Menüs, Kartenmarker, Händler-Interfaces und sogar Trophäen-Icons bekamen eine Politur. Weniger Pop-ups, mehr Übersicht – und damit ein Start, der etwas geschmeidiger wirken dürfte als die Rohfassung.

Day-One-Patches sind mittlerweile keine Ausnahme, sondern die Regel. Ghost of Yōtei reiht sich hier nahtlos ein. Positiv: Die Entwickler gehen nicht nur kosmetische Fehler an, sondern legen sichtbar Wert auf Stabilität, Balance und Spielkomfort. Ob das reicht, um das Samurai-Epos in die Spitzengruppe der aktuellen Releases zu heben, wird sich in den kommenden Wochen zeigen, aber die Basis steht.

Eindrücke aus dem Spiel liefert unser aktuelles Review.

