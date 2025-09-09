Ghost of Yōtei: Diese Features machen die Samurai-Welt lebendiger als je zuvor

Mit Ghost of Yōtei erweitert Sucker Punch nicht nur die Map, den Story-Pfad und die Bosskämpfe. Auch die Nebeninhalte und kleinen Features versprechen mehr Tiefe und Abwechslung für Fans offener Welten. Nate Fox gab im Q&A mit MinnMaxx einen umfassenden Einblick, was Spieler abseits der Hauptmissionen erwarten können, und es klingt nach einer durchdachten Mischung aus Altbekanntem und neuen Ideen. Wir haben 5 Highlights daraus für euch zusammengefasst.

Klassisches trifft Neues

Altbewährtes kehrt zurück. Fox Dens und Bambus-Strikes sind wieder da. Wer Ghost of Tsushima gespielt hat, weiß, was das bedeutet: kleine Herausforderungen und Erkundungsanreize, die die Welt lebendig machen. Allerdings hat Sucker Punch an der Menge geschraubt – es gibt insgesamt weniger Wiederholungen, dafür mehr Abwechslung in der offenen Welt.

Daneben wird die Struktur der Sidequests interessanter. Jede Mission ist mit einer eigenen „Karte“ versehen, die nicht nur den Auftrag, sondern auch ein Artwork zeigt. Das soll Spieler inspirieren, ohne alles vorwegzunehmen, und die Motivation erhöhen, die Welt selbstständig zu erkunden. Ein kleiner, aber effektiver Designkniff, der klassische Questmarker ersetzt.

Kreative Mini-Features

Das Spiel bringt außerdem einige ungewöhnliche Aktivitäten: Ein Haiku-System erlaubt es, poetisch durch die Welt zu reisen, während das Malen per Touchpad auf PS5 kreativ gestaltet ist. Ein besonders skurriles Highlight ist das Coin-Flick-Minigame „Zenihajiki“, das laut Fox bewusst so designt wurde, dass Spieler abends im Freundeskreis im Bar-Stil gegeneinander antreten wollen. Diese Features sind mehr als Gimmicks – sie tragen zur Atmosphäre bei und geben der Welt Charakter.

Musikalisch setzt Sucker Punch auf LoFi-BGM im „AB-Mode“, das beim Erkunden der Spielwelt automatisch läuft. Das Ergebnis ist eine entspannte, fast meditative Begleitung beim Wandern, abseits von Kampf und Stress. Atmosphärische Details wie die Aurora Borealis und versteckte Orte unterstreichen diesen Ansatz. Es geht nicht nur um Action, sondern darum, die Welt zu erleben.

Neben den Erkundungs- und Kreativfeatures gibt es soziale Systeme, die tiefere Bindungen zu bestimmten Charakteren im Spiel erlauben. Das fügt eine emotionale Komponente hinzu, die über klassische Sidequests hinausgeht. Spieler, die sich für Story und Charaktere interessieren, werden hier belohnt.

Ghost of Yōtei kombiniert bekannte Elemente aus Ghost of Tsushima mit neuen, spielerisch wie atmosphärisch interessanten Features. Die Mischung aus Erkundung, Kreativmöglichkeiten, Mini-Spielen und sozialen Bindungen wirkt durchdacht. Besonders die Reduzierung von repetitiven Inhalten zugunsten von Vielfalt zeigt, dass Sucker Punch aus dem Vorgänger gelernt hat. Wer auf Details, Atmosphäre und kleine Herausforderungen steht, bekommt mit Ghost of Yōtei mehr als nur die Hauptgeschichte.