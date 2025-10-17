Ghost of Yōtei: DLC-Pläne? Sucker Punch spricht über Atsu und die Zukunft

Nach dem Erfolg von Ghost of Yōtei richtet sich der Blick vieler Fans bereits auf die Zukunft, genauer gesagt auf Atsu und mögliche Erweiterungen der Geschichte. In einem aktuellen Interview äußerte sich Creative Director Jason Connell von Sucker Punch überraschend offen über den Status des Projekts, und ließ zumindest zwischen den Zeilen erkennen, dass man den nächsten Schritt sorgfältig abwägt.

„Ich sehe es so, dass dieses Kapitel abgeschlossen ist“, sagt Connell mit Blick auf die Geschichte rund um Atsu. „Jetzt geht es darum, zuzuhören – was hat die Leute bewegt, wo wünschen sie sich mehr Tiefe?“ Eine Formulierung, die Kennern bekannt vorkommen dürfte. Schon nach Ghost of Tsushima sammelte das Studio Feedback aus der Community, bevor mit Iki Island ein Story-DLC erschien.

Hört Sucker Punch wieder auf die Fans?

Das klingt ganz nach dem klassischen Sucker-Punch-Prozess: erst zuhören, dann liefern. Connell betont, man wolle genau analysieren, welche Themen bei Ghost of Yōtei am stärksten resonieren, etwa die Beziehung zwischen Atsu und seinem Vater oder unerzählte Kapitel der Welt. Ein Story-DLC ist also keineswegs ausgeschlossen, aber noch weit von einer Bestätigung entfernt.

„Wenn wir sehen, dass bestimmte Aspekte des Spiels mehr Aufmerksamkeit verdienen – und es für das Studio Sinn ergibt –, werden wir das prüfen“, so Connell weiter. Die Betonung liegt auf wenn. Aktuell scheint das Team vor allem beobachten zu wollen, wie das Publikum auf das Spiel reagiert, bevor Entscheidungen fallen.

Das bedeutet für Spieler

Für Fans ist das vor allem eins: Geduld. Sucker Punch hat bereits bewiesen, dass man Qualität über Schnelligkeit stellt. Sollte also ein DLC zu Ghost of Yōtei kommen, dürfte dieser wieder gezielt auf Fanwünsche eingehen, statt bloß zusätzlichen Content zu liefern. Die Chancen stehen gut, dass die Geschichte von Atsu noch nicht zu Ende erzählt ist, auch wenn das Studio sie im Moment als abgeschlossen betrachtet.

Bis dahin bleibt das Kapitel Ghost of Yōtei offen, zumindest für all jene, die zwischen den Zeilen lesen können. Zuletzt betonte der Entwickler außerdem, dass sie auch in Zukunft maximal an einem Projekt arbeiten wollen, um nicht den Fokus zu verlieren.