Ghost of Yōtei entfacht Fan-Zwist – Sony zwischen Hype und Kritik

Es sollte eigentlich ein weiterer Höhepunkt im Vorfeld des Release von Ghost of Yōtei werden. Ein neuer Trailer auf dem offiziellen PlayStation-Kanal präsentiert das Dual Katana Gameplay, das die Vorfreude noch einmal anheizt. Doch statt kollektiver Euphorie steht das Video inzwischen sinnbildlich für eine ungewöhnlich angespannte Stimmung. 13.000 Likes stehen aktuell rund 9.000 Dislikes gegenüber, ein Verhältnis, das für einen Exklusivtitel dieses Kalibers bemerkenswert ist.

Der Grund für die Reaktionen ist nicht allein der Trailer selbst, sondern die Diskussionen, die sich darum herum abspielen. In den Kommentaren fällt ein Name immer wieder: Charlie Kirk. Viele User bringen die öffentliche Kontroverse um Aussagen der ehemaligen Senior-Charakterdesignerin Drew Harrison ins Spiel, die kurz vor Release für Schlagzeilen sorgte. Harrison wurde von Sucker Punch entlassen, nachdem sie sich zu Kirks Ermordung geäußert hatte – ein Schritt, den viele als richtig, andere jedoch als überhastet wahrnahmen.

Skepsis trotz Vorfreude

Was die Kommentare unter dem Trailer verdeutlichen: Die Vorfreude auf Ghost of Yōtei ist ungebrochen, aber sie wird begleitet von einem deutlichen Misstrauen gegenüber Sony. Zahlreiche Stimmen behaupten, dass kritische Kommentare gelöscht würden. Ob dies tatsächlich zutrifft oder nur als Eindruck entsteht, lässt sich schwer überprüfen, die bloße Wahrnehmung reicht jedoch aus, um den Vorwurf in der Community weiter zu befeuern.

Eine weitere Besonderheit verstärkt diesen Eindruck: Der Trailer lässt sich nicht wie gewohnt auf Webseiten einbetten, da er mit einem 18+-Hinweis versehen wurde. Für PlayStation ist das recht ungewöhnlich und wirkt fast wie ein zusätzlicher Filter, der Diskussionen rund um das Video stärker auf YouTube selbst bündelt, also genau dort, wo die kritischen Kommentare sichtbar bleiben und wir ein Auge darauf haben.

Fans diskutieren hitzig

Sony zwischen Schweigen und Schadensbegrenzung

Aus PR-Sicht ist Schweigen manchmal ein Mittel, um Themen auszusitzen. Doch in diesem Fall wirkt es, als hätte das Nicht-Kommunizieren das Gegenteil bewirkt. Während der Trailer inhaltlich solide präsentiert, was Fans erwarten – stimmungsvolle Bilder, dichte Atmosphäre, und die Handschrift von Sucker Punch – überlagert die Debatte das eigentliche Marketingziel.

Es wäre vorschnell, hier von einem „Shitstorm“ im klassischen Sinne zu sprechen. Dafür ist die Like-Dislike-Bilanz, anders als beim vorherigen Trailer, noch zu ausgeglichen und das Feedback inhaltlich zu differenziert. Was bleibt, ist eher ein Stimmungsbild: Fans wollen Ghost of Yōtei, aber sie fordern Transparenz von Sony.

Die Situation um Ghost of Yōtei zeigt, wie schnell Marketingkampagnen heute von externen Faktoren überschattet werden können. Das Spiel selbst steht dabei erstaunlich stabil da, die Kritik richtet sich klarer gegen das Unternehmen und sein Krisenmanagement als gegen das Projekt an sich.

Wenn Sony die Stimmung drehen will, braucht es kein überzogenes PR-Manöver, sondern eine einfache, ehrliche Kommunikation. Solange das ausbleibt, wird jeder neue Trailer nicht nur als Appetithappen für das Spiel wahrgenommen, sondern auch als Gradmesser für das Vertrauen in den Publisher.

Wie nehmt ihr die aktuelle Diskussion um Ghost of Yōtei wahr – berechtigte Kritik oder überzogene Aufregung? Teilt eure Meinung gern in den Kommentaren.