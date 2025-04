Ghost of Yōtei erscheint am 2. Oktober für PS5, neuer Trailer widmet sich Onryō’s List

Fünf Jahre nach Ghost of Tsushima erhebt sich ein neues Samurai-Epos aus dem Nebel des Nordens: Ghost of Yōtei erscheint am 2. Oktober exklusiv für PlayStation 5 – und bringt eine neue Heldin, eine düstere Rachegeschichte und eine offene Welt, die so schön wie tödlich ist.

Atsus Liste: Eine Rachegeschichte in sechs Kapiteln

Im Zentrum steht Atsu, die einzige Überlebende eines Massakers, das ihre Familie zerstörte. An einen brennenden Ginkgobaum genagelt und dem Tod überlassen, überlebte sie – und kehrt nun mit einer Liste zurück. Sechs Namen. Sechs Gesichter. Sechs Gründe, das Katana zu ziehen: Die Yōtei Six – berüchtigte Gesetzlose, die Ezo in Angst versetzen. Die Schlange. Der Oni. Der Kitsune. Die Spinne. Der Drache. Und ganz oben: Lord Saito.

Doch Ghost of Yōtei ist mehr als nur eine klassische Rachegeschichte. Atsus Reise entwickelt sich zu einer emotionalen Odyssee durch die rauen Landschaften von Ezo – dem heutigen Hokkaido. Auf dem Pfad der Vergeltung findet sie neue Verbündete, schmiedet unerwartete Allianzen und entdeckt, dass ihre Vergangenheit mehr verbirgt, als sie ahnte. Eine neue Spielmechanik erlaubt es, in Rückblenden in Atsus Erinnerungen einzutauchen – und zeigt, was sie verlor und was sie antreibt.

So verändert Ghost of Yōtei die offene Welt

Die offene Welt von Ghost of Yōtei knüpft an die Erkundungsfreiheit von Tsushima an, geht aber noch einen Schritt weiter: Ihr entscheidet selbst, welchem Ziel ihr zuerst folgt, welchem Yōtei-Mitglied ihr nachstellt und ob ihr euch Nebenaufgaben wie Kopfgeldjagden oder dem Training bei einem Waffen-Sensei widmet. Zwischen schneebedeckten Bergen, dichten Bambuswäldern und verlassenen Küstendörfern könnt ihr jederzeit ein Lagerfeuer entzünden – um zu rasten, zu reflektieren oder einfach nur die Sterne zu zählen.

Neben einem atmosphärischen Trailer – The Onryō’s List – wurden auch erste Details zu den verschiedenen Editionen enthüllt, die wir in einem gesonderten Artikel vorstellen. Die Collector’s Edition verspricht sammelwürdige Extras, während die Digital Deluxe Edition mit exklusiven Ingame-Inhalten lockt.

Die Vorbestellungen starten am 2. Mai um 10:00 Uhr. Ghost of Yōtei könnte das nächste große Kapitel im Samurai-Genre schreiben – und eine Heldin ins Rampenlicht rücken, deren Klinge mehr bewegt als nur Blut.