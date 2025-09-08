Video

Ghost of Yōtei – Ezos Landschaften beeindrucken im neuen Video

Entdecke Ghost of Yōtei und Ezos atemberaubende Landschaften. Abenteuer, Gefahren und realistische Hokkaido-Optik warten im neuen Open-World-Titel.

Mark Tomson
mark author
ByMark Tomson
Mark ist Managing Director von PlayFront.de und berichtet täglich über PlayStation, Gaming-Hardware und Videospiele. Sein Fokus liegt auf Sony-Konsolen, technischen Analysen und kritischen Reviews. Neben News...
Follow:
Ein Kommentar

Sucker Punch legt den Fokus diesmal nicht auf Atsus Kampffertigkeiten, sondern auf die Welt selbst. Das neue Video zeigt fast zehn Minuten lang Ezo, das offene Setting von Ghost of Yōtei, unterlegt mit Tomo Otowas stimmungsvollem Stück „The North“.

Dichte Wälder, verschneite Gebirgspfade und blühende Wiesen machen die Insel zu einem echten Hingucker, doch überall lauern Gefahren. Atsu jagt die Yōtei Six und muss sich gegen Kopfgeldjäger behaupten, dafür stehen ihr Dualblades, Odachi und Schusswaffen zur Verfügung.

Spieler können frei entscheiden, welchen Pfad sie verfolgen, oder einfach auf dem Pferd durch die Welt streifen und die Atmosphäre genießen. Sucker Punch orientierte sich stark an realem Hokkaido, was die Landschaften authentisch wirken lässt. Ghost of Yōtei erscheint am 2. Oktober exklusiv für PS5 und wird auf der Tokyo Game Show näher vorgestellt.

TAGGED:
Share This Article
Previous Article Concord Concord-Flop: Entwickler frustriert über brutale Community-Reaktionen
Next Article 007 First Light Gameplay 007 First Light: Spektakulär, aber technisch noch im Schlingerkurs
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
Checkbox
1 Kommentar
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Crydog
3 Stunden zuvor

Das sieht doch schon besser aus als beim odachi gameplay

0
Antworten
wpdiscuz   wpDiscuz

Read more

1
0
Dein Kommentar dazu interessiert uns!x