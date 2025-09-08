Ghost of Yōtei – Ezos Landschaften beeindrucken im neuen Video

Sucker Punch legt den Fokus diesmal nicht auf Atsus Kampffertigkeiten, sondern auf die Welt selbst. Das neue Video zeigt fast zehn Minuten lang Ezo, das offene Setting von Ghost of Yōtei, unterlegt mit Tomo Otowas stimmungsvollem Stück „The North“.

Dichte Wälder, verschneite Gebirgspfade und blühende Wiesen machen die Insel zu einem echten Hingucker, doch überall lauern Gefahren. Atsu jagt die Yōtei Six und muss sich gegen Kopfgeldjäger behaupten, dafür stehen ihr Dualblades, Odachi und Schusswaffen zur Verfügung.

Spieler können frei entscheiden, welchen Pfad sie verfolgen, oder einfach auf dem Pferd durch die Welt streifen und die Atmosphäre genießen. Sucker Punch orientierte sich stark an realem Hokkaido, was die Landschaften authentisch wirken lässt. Ghost of Yōtei erscheint am 2. Oktober exklusiv für PS5 und wird auf der Tokyo Game Show näher vorgestellt.