Ghost of Yōtei: Fans im Aufruhr – Launch in Gefahr nach Charlie Kirk-Kontroverse

Der neue Trailer zu Ghost of Yōtei – One Thousand Blades ist kaum veröffentlicht, da überschattet bereits eine Kontroverse die Vorfreude. Auf YouTube verzeichnet das Video aktuell über 35.000 Dislikes bei nur 16.000 Likes, ein deutliches Signal, das sich kaum wegdiskutieren lässt.

Während Sony den Clip zunächst nicht auf X teilte, tobte die Diskussion dort längst über den Umgang des Studios mit Kommentaren zur Ermordung des US-Polit-Aktivisten Charlie Kirk. Inzwischen ist der Trailer auch auf X verfügbar, und die Kritik reißt nicht ab.

Kommentarspalten als Tribunal

In den Kommentarbereichen zeigt sich, dass viele Fans nicht nur über das Spiel, sondern vor allem über den Umgang von Sucker Punch Productions mit der Kirk-Debatte sprechen. Zitate wie „Ein Samurai ohne Ehre ist kein Samurai“ oder „Ghule, die den Tod eines Menschen feiern, verdienen unser Geld nicht“ gehören zu den am häufigsten gelikten Beiträgen. Spieler ziehen hier bewusst Parallelen zu den Samurai-Idealen, die das Spiel eigentlich verkörpert, und werfen Sony sowie dem Studio mangelnden Respekt vor.

Der Unmut hat eine Vorgeschichte. Senior-Charakterdesigner Drew Harrison hatte Kirks Ermordung öffentlich gefeiert, was nach massiver Kritik letztlich zu seiner Entlassung führte. Wir haben darüber bereits berichtet. Viele Fans sehen den Schaden jedoch als längst nicht behoben. Stattdessen nutzten sie die Veröffentlichung des neuen Trailers als Plattform, um ihre Enttäuschung über Sonys Krisenmanagement zu verstärken.

Fans reagieren wütend auf den neuen Ghost of Yōtei-Trailer

Bislang gibt es von Sony kein offizielles Statement zur aktuellen Eskalation. Abgesehen von der Bestätigung gegenüber Kotaku, dass die verantwortliche Designerin Drew Harrison entlassen wurde, äußerte sich das Unternehmen nicht weiter.

Für viele Spieler wirkt das womöglich zu wenig, insbesondere angesichts der anhaltenden Kontroverse und des bevorstehenden Launches. Die Fans erwarten offenbar nicht nur Personalentscheidungen, sondern auch klare Signale seitens Sony, wie man mit dem moralischen Konflikt rund um Ghost of Yōtei umgehen will.

Boykott oder Sturm im Wasserglas?

Was bedeutet das für den anstehenden Release am 2. Oktober? Fakt ist: Ein Spiel, das noch vor der Veröffentlichung mit zehntausenden negativen Stimmen konfrontiert wird, startet mit einem klaren Reputationsproblem. Für Sony ist das nicht neu, man denke an die Launch-Turbulenzen rund um Helldivers 2 auf dem PC. Doch während es dort um PSN-Zwang ging, steht bei Ghost of Yōtei die moralische Ebene im Vordergrund. Und die lässt sich schwerer mit einem Day-One-Patch reparieren.

Sony und Sucker Punch müssen nun entscheiden, ob sie das Thema offensiv adressieren oder weiter auf „Augen zu und durch“ setzen. Für die Fans gilt jedenfalls: Die Debatte um Ehre und Respekt hat das Samurai-Epos schon vor Release in ein anderes Licht gerückt. Ob die Verkaufszahlen darunter leiden werden, zeigt sich erst im Oktober. Ghost of Yōtei startet nunmehr aber nicht mit dem Rückenwind, den Sony sich wohl erhofft hatte.