Ghost of Yōtei: Features-Trailer zeigt, wie PS5-Technik das Abenteuer verändert

Im neuen Features-Trailer zu Ghost of Yōtei zeigt sich, wie Adaptive Trigger, Haptik und 3D-Audio das Abenteuer intensivieren. Release am 2. Oktober 2025.

Mit dem Features-Trailer zu Ghost of Yōtei rückt Entwickler Studio Sanzoku die Stärken der PS5 in den Mittelpunkt. Spieler schlüpfen in die Rolle von Atsu und erleben nicht nur packende Kämpfe, sondern auch, wie sich die Technik direkt ins Abenteuer einfügt.

Adaptive Trigger verstärken das Gefühl jeder Attacke, Haptik sorgt für spürbare Kontraste zwischen Schwerthieben und stillen Momenten, während 3D-Audio die Welt um den Yōtei greifbar macht.

Es geht nicht nur um grafische Brillanz, sondern darum, wie Technik Emotionen verstärken kann. Ob das ausreicht, um Atsus Reise wirklich unvergesslich zu machen, zeigt sich ab dem 2. Oktober 2025 auf PS5.

