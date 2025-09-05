Ghost of Yōtei: Frühes Review-Embargo – wann erscheinen die Tests?

Sony wirkt ausgesprochen zuversichtlich, dass Ghost of Yōtei auf der PlayStation 5 einschlagen wird. Review-Kopien werden bereits verteilt, und ein globaler Embargo-Termin ist für Donnerstag, den 25. September um 15 Uhr angesetzt – mehr als eine Woche vor dem offiziellen Launch am 2. Oktober.

Frühzeitige Reviews sind im Branchenjargon ein positives Signal. Publisher gewähren sie meist nur, wenn sie überzeugt sind, dass das fertige Produkt gut ankommen wird. Ghost of Yōtei steckt seit mehreren Jahren in der Entwicklung, und diese Strategie deutet darauf hin, dass Sony das Spiel als poliert und präsentationsreif einschätzt, noch bevor Spieler überhaupt ihre Controller in die Hand bekommen.

Fakten rund um Spiel und Technik

Noch nicht alle Details sind öffentlich: Downloadgröße und Pre-Load-Termine fehlen bislang, üblicherweise werden Pre-Loads aber wenige Tage vor Release freigeschaltet. Technisch profitiert die PS5-Version von Tempest 3D Audio, ultraschnellen Ladezeiten dank SSD sowie adaptiven Triggern und haptischem Feedback, die das Kampferlebnis immersiver gestalten.

Spieler treten gegen die sogenannten Yotei Six an: The Snake, The Kitsune, The Oni, The Spider, The Dragon und Lord Saito stellen jeweils individuelle Herausforderungen für Protagonist Atsu dar. Der Kampf erlaubt sowohl Nahkampf- als auch Fernkampfoptionen: Katana, Odachi und Kusarigama treffen auf Bögen, Steinschlossgewehre, Kunai und Rauchbomben.

Vorbesteller erhalten außerdem kosmetische Sets mit Avataren, Masken und exklusiver Ausrüstung. Die Collector’s Edition legt noch einmal nach: Deluxe-Rüstung, Reittiere und eine detaillierte Reisekarte ergänzen das Paket.

Einordnung und Ausblick

Ghost of Yōtei ist eine eigenständige Fortsetzung von Ghost of Tsushima und positioniert sich klar als PS5-Exklusivtitel. Die Entscheidung für frühe Review-Kopien signalisiert der Branche, dass Sony Vertrauen in Qualität und Politur des Titels hat – eine seltene, aber deutliche Ansage in Zeiten, in denen verspätete Reviews oder Embargo-Verzögerungen oft die Regel sind.

Mit dem Embargo am 25. September dürfen Kritiker ihre Eindrücke teilen, und Spieler haben noch knapp eine Woche Zeit, die ersten Analysen zu studieren, bevor sie selbst in Atsus Kampf eintauchen. Für die Medien bedeutet das eine konzentrierte Phase der Berichterstattung, für die Community steigende Vorfreude, und für Sony ein strategischer Move. Ghost of Yōtei soll nicht nur ein weiterer Titel sein, sondern ein selbstbewusster Startpunkt auf der PS5.