Ghost of Yōtei geht Gold – Gameplay rückt Feuerwaffen in den Mittelpunkt

Sucker Punch Productions hat bestätigt: Ghost of Yōtei ist fertiggestellt und bereit für den Release am 2. Oktober 2025. Mit dem „Gold-Status“ steht fest, dass die Entwicklung abgeschlossen ist und die Produktion der Discs sowie der finale Upload in die Stores starten kann. Eine Verschiebung ist somi extrem unwahrscheinlich.

Der Begriff sorgt regelmäßig für Verwirrung. Wenn ein Spiel „Gold“ geht, bedeutet das, dass die Hauptentwicklung abgeschlossen ist. Alles, was jetzt noch kommt, etwa ein Day-One-Patch, liegt im Feinschliff. Für uns Spieler heißt das: Der Termin am 2. Oktober ist so gut wie in Stein gemeißelt.

Standard oder Digital Deluxe?

Ghost of Yōtei erscheint exklusiv für die PS5. Wer zur Standard Edition greift, zahlt 69,99 €. Die Digital Deluxe Edition schlägt mit 79,99 € zu Buche, bringt dafür Extras wie das Schlangen-Rüstungsset, eine spezielle Pferde-Skin, Karten mit vorab freigeschalteten Reiserouten und ein paar kosmetische Anpassungen.

Klingt nett, ist aber am Ende eher Bonus für Hardcore-Fans. Das Grundspiel selbst dürfte den Löwenanteil des Erlebnisses ausmachen.

Gameplay-Einblicke: Klingen und Kugeln

Sony zeigt seit Wochen außerdem kurze Clips aus dem Spiel. Die Heldin Atsu greift im Jahr 1603 nicht nur zu den Katanas, sondern auch zu Schusswaffen. In den letzten Szenen war sowohl ein Matchlock-Gewehr als auch – vermutlich – eine frühe Pistole zu sehen. Realistisch inszeniert, wo jeder Schuss ein manuelles Nachladen braucht. Das sorgt für ein anderes Tempo als in typischen Actionspielen. Mal brutal schnell mit den Zwillingsklingen, mal taktisch langsam mit der Muskete – Ghost of Yōtei will beides bedienen.

Offiziell ist Ghost of Yōtei nur für die PS5 angekündigt. Wer aber die Historie kennt – Ghost of Tsushima brauchte vier Jahre bis zum PC-Port – kann zumindest langfristig auf weitere Plattformen hoffen. Einen konkreten Fahrplan gibt es aber nicht.

Mit dem Gold-Status ist klar: Ghost of Yōtei wird pünktlich erscheinen. Das gezeigte Material verspricht eine spannende Mischung aus Schwertkampf und Schusswaffen, ohne die historische Atmosphäre zu verwässern. Ob das Spiel am Ende mehr ist als nur ein „Ghost of Tsushima 2.0“, muss der Oktober zeigen, aber langweilig wird es sicher nicht.