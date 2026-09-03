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Ghost of Yōtei: Jin Sakai kehrt als spielbarer Charakter im neuen Modus zurück

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Sucker Punch bringt Jin Sakai als spielbaren Charakter in Ghost of Yōtei: Most Wanted. Alle Details zu Release, Roguelike-Mechaniken und Preisen

Ghost Of Yotei Echoes Of Sekigahara

Sucker Punch bringt Jin Sakai als vierten spielbaren Charakter in den neuen Roguelike-Modus „Most Wanted“ für „Ghost of Yōtei“. Der DLC erscheint am 1. Oktober 2026 im Rahmen der Complete Edition.

Das Spiel erweitert das Kampfsystem von „Ghost of Yōtei“ um eine eigenständige Singleplayer-Survival-Komponente. Im Modus „Most Wanted“ arbeiten sich Spieler durch Kopfgeld-Aufträge der Yōtei Six, kämpfen gegen Gegnerwellen und schalten pro Durchlauf temporäre Perks frei. Währung namens Mon wandert in permanente Upgrades, neue Techniken und Kosmetikgegenstände, die sich auch ins Hauptspiel übertragen lassen.

Der Protagonist aus „Ghost of Tsushima“ nutzt sein gewohntes Arsenal aus vier Kampfhaltungen, Haftbomben, Kurzbogen sowie der Fähigkeit „Tanz des Zorns“. Das Entwicklerteam hat das visuelle Modell aus dem Vorgänger direkt für die neuere Hardware aufgewertet.

Vier Charaktere mit eigenen Kampfprofilen

Die Auswahl der Spielfiguren bestimmt die Ausrichtung der einzelnen Runs. Atsu nutzt zwei Katanas, Blendpulver und Beschwörungen. Oyuki setzt auf Kusarigama, Kunai und ein Tanegashima-Gewehr. Nagato nutzt Speer, Pistole und Bögen für Distanztreffer. Jin Sakai deckt den direkten Nahkampf über seine Haltungen ab.

Das Balancing erfordert präzises Timing bei Paraden und die richtige Kombination von Perks während einer Runde. Die Skalierung reicht bis zum Endboss Lord Saito.

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Preise, Upgrade-Pfade und Gratis-Patch

Das Upgrade auf die Complete Edition kostet für Besitzer des Hauptspiels 14,99 EUR. Neben „Most Wanted“ ist die Story-Erweiterung „Echoes of Sekigahara“ enthalten. Die digitale Gesamtausgabe schlägt mit 69,99 EUR zu Buche.

Zeitgleich veröffentlicht Sucker Punch am 1. Oktober einen kostenlosen Patch für alle Besitzer. Dieser bringt Transmog-Optionen für Rüstungswerte, neue Musiktitel für den Watanabe-Modus und erweiterte Barrierefreiheits-Optionen.

Sucker Punch nutzt etablierte Asset-Recycling-Methoden, um Jin Sakai ohne großen Aufwand reinzuwaschen und spielbar zu machen. Die Trennung zwischen temporären Run-Perks und permanenten Talentbäumen zeigt eine saubere, wenn auch risikoarme Roguelike-Architektur. Das Gratis-Update liefert mit Transmog ein System, das zum ursprünglichen Release gefehlt hat.

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SOURCES:PlayStation Blog
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