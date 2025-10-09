Ghost of Yōtei knackt 1,6 Millionen Verkäufe – verpasst Tsushima-Rekord nur knapp

Sony und Sucker Punch Productions können zufrieden sein: Ghost of Yōtei hat laut aktuellen Schätzungen bereits über 1,6 Millionen Einheiten verkauft, ein starker Auftakt, der das Spiel nur knapp hinter den Verkaufszahlen seines Vorgängers Ghost of Tsushima zurücklässt. Letzterer erreichte 2020 in nur drei Tagen 2,4 Millionen verkaufte Exemplare und galt damals als die am schnellsten verkaufte neue PlayStation-Marke überhaupt.

Dass Ghost of Yōtei trotz eines kleineren PlayStation-Marktes fast gleichzieht, ist bemerkenswert. Denn während Ghost of Tsushima noch auf einer installierten PS4-Basis von rund 110 Millionen Konsolen startete, erreicht die PS5 derzeit etwa 80 Millionen. Der Markt ist also kleiner, der Erfolg aber kaum geringer, ein starkes Signal an Sony, dass das Feudal-Japan-Setting auch ohne Pandemie-Bonus zieht.

Warum der Vergleich trotzdem hinkt

Ghost of Tsushima erschien mitten im Lockdown-Sommer 2020, einer Zeit, in der viele Spieler schlicht mehr Zeit hatten. Ghost of Yōtei dagegen startet unter normalen Bedingungen, zu einem Zeitpunkt, an dem die Konkurrenz groß ist: Assassin’s Creed Shadows, Battlefield 6, Call of Duty und diverse Live-Service-Titel beanspruchen die Aufmerksamkeit.

Dass sich Ghost of Yōtei trotzdem so gut schlägt, spricht nicht nur für die Marke, sondern auch für Sucker Punch selbst. Der Titel entstand Berichten zufolge mit einem Budget von rund 60 Millionen US-Dollar, vergleichbar mit dem Original. In einer Zeit, in der viele AAA-Produktionen jenseits der 200-Millionen-Marke liegen, ist das fast schon bodenständig.

Ghost of Yōtei beeindruckt mit starken Verkaufszahlen und atemberaubender Kulisse am Fuße des Yōtei-Bergs.

Was das für Sony bedeutet

Sony dürfte den Erfolg mit Wohlwollen sehen. Nach einigen ruhigeren Monaten im First-Party-Segment ist Ghost of Yōtei der Beweis, dass klassische Einzelspieler-Erlebnisse auf der PS5 weiterhin funktionieren, auch ohne Live-Service-Mechaniken oder übertriebene Monetarisierung. Für Sucker Punch ist es ein Prestige-Erfolg, der das Studio klar als festen Bestandteil der Sony-Elite bestätigt.

Zudem übertrifft Ghost of Yōtei laut Branchenanalysten alle bisherigen PS5-Neuveröffentlichungen seit Marvel’s Spider-Man 2, darunter auch Assassin’s Creed Shadows. Ein Ergebnis, das nicht nur Fans japanischer Settings freuen dürfte, sondern auch Sonys Position im Premium-Segment stärkt.

Wie es weitergeht, hängt nun von der Langzeitbindung ab: Neue Inhalte, Foto-Modi oder ein potenzielles PC-Release könnten Ghost of Yōtei weiter auf Kurs halten. Und wer weiß, vielleicht sehen wir schon bald, dass sich die Samurai-Saga endgültig an Ghost of Tsushima vorbeischleicht.