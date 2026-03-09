Ghost of Yōtei Legends: Alle Details & FAQ zum neuen Koop-Multiplayer

Sucker Punch fackelt nicht lange. Während wir noch die Singleplayer-Kampagne von Atsu erkunden, steht der Koop-Modus „Ghost of Yōtei Legends“ bereits in den Startlöchern. Und eines ist nach dem offiziellen Deep Dive klar: Das hier ist kein lieblos drangeklatschter Multiplayer, sondern eine düstere, mythologische Eskalation dessen, was wir im Hauptspiel erleben.

Sucker Punch hat Legends parallel zur Story entwickelt, wie ein offizieller FAQ zum bevorstehenden Start enthüllt.

Der Clou an Legends ist die narrative Einordnung. Wir spielen keine 1-zu-1-Kopie der Kampagne, sondern erleben die Geschichten der „Yōtei Six“ – jener Warlords, die Atsu jagt – als übersteigerte Mythen, die Jahrhunderte später von einem Geschichtenerzähler zum Besten gegeben werden. Aus menschlichen Gegnern werden so 15 Fuß hohe Dämonen-Bosse.

Jeder dieser Bosse bringt seine eigene Fraktion mit. Wer gegen die Kitsune antritt, bekommt es mit der „Snow Woman“ zu tun, die uns mit Frosteffekten das Leben schwer macht. In den Zwei-Spieler-Story-Missionen tasten wir uns an die Legenden heran, bevor wir in den Incursion-Missionen für vier Spieler direkt in die Domänen der Bosse eindringen. Das Feedback der Community zum Vorgänger wurde hier offensichtlich ernst genommen und setzt nun auf mehr Varianz, mehr Grusel und mehr Anspruch.

Vier Klassen, vier Waffen, unendliche Builds

Die Klassenstruktur kehrt zurück, klingt aber deutlich spezialisierter. Der Samurai schwingt das wuchtige Odachi, der Archer setzt auf den Yari (Speer), der Mercenary nutzt Dual Katanas und der Shinobi das Kusarigama. Besonders cool: Wir sind nicht strikt auf diese Waffen limitiert, aber die Tech-Trees und das Gear-System belohnen uns massiv, wenn wir die Rolle voll ausfüllen. Das sorgt für die nötige Tiefe beim Theorycrafting, die wir lieben.

Das Progressionssystem mit vier Schwierigkeitsgraden (Bronze bis Platin) erlaubt es, das Tempo selbst zu bestimmen. Wer den schnellen XP-Fix will, springt direkt ins kalte Wasser der hohen Schwierigkeitsgrade, auch wenn das Gear noch nicht perfekt ist. Sucker Punch lässt uns hier die Leine – ein Schritt, der zeigt, dass sie Vertrauen in die spielerischen Fähigkeiten der Community haben.

Interaktive Lobbies und knallharte Raids

Ein echtes Highlight ist die neue 3D-Lobby. Statt in flachen Menüs zu hängen, können wir uns die Zeit mit dem Münzwurf-Minispiel Zeni Hajiki gegen Freunde vertreiben oder beim Bamboo Strike um Highscores kämpfen. Es ist diese Liebe zum Detail, die den Unterschied macht. Wer jedoch echte Kooperation sucht, muss auf den Raid nächsten Monat warten. Sucker Punch stellt klar: Ohne vier koordinierte Spieler läuft hier gar nichts. Das ist der „Most co-opy co-op“, den wir je gesehen haben.

Sucker Punch liefert hier genau das ab, was wir uns nach „Ghost of Tsushima“ erhofft haben: eine konsequente Weiterentwicklung. Die Mischung aus japanischer Mythologie, präzisem Combat und echtem Teamplay könnte „Ghost of Yōtei Legends“ zu einem Dauerbrenner auf der PS5 machen.

Würdet ihr euch für den ersten Run eher für den direkten Nahkampf als Samurai entscheiden oder reizt euch das strategische Vorgehen als Shinobi mit dem Kusarigama mehr?