Ghost of Yōtei Legends: Patch 1.601 bringt Hell-Mode und Raid-Matchmaking

Sucker Punch hat Patch 1.601 für die Legends-Komponente von „Ghost of Yōtei“ veröffentlicht, der den extremen „Hell Mode“ für Raid-Bosse freischaltet und lang geforderte Komfort-Funktionen wie Matchmaking für Raids implementiert.

Der „Hell Mode“ ist ab sofort für Raid-Bosskämpfe verfügbar und bietet Spielern die bisher höchste Schwierigkeitsstufe inklusive neuer Klassen-Kosmetika als Belohnung. Parallel dazu adressiert das Update die Zugänglichkeit der Raids durch die Einführung einer offiziellen Matchmaking-Funktion sowie die Option, direkt zu den Bosskämpfen von Dragon und Saito zu springen.

Raid-Zentralisierung und Komfort-Offensive

Sucker Punch reagiert mit Version 1.601 für „Ghost of Yōtei“ direkt auf das Feedback der Community, die für die zeitintensiven Raids bisher auf externe Gruppensuchen angewiesen war. Die Freischaltung des Matchmakings für Raid-Missionen senkt die Einstiegshürde massiv.

Technisch interessant ist die Implementierung von Shortcuts: Spieler können nun die oft langwierigen Vorstufen überspringen und direkt gegen die Bosse Dragon und Saito antreten. Dies dient primär dem effizienten Farmen der neuen Belohnungen im Hell-Mode.

Mit dem Feature „Gear Retirement“ führt das Studio eine reine Prestige-Mechanik ein, die keinen spielmechanischen Vorteil bietet, aber den Grind im Endgame visualisiert:

Voraussetzung: Nur perfektionierte Ausrüstungsgegenstände können „in den Ruhestand“ geschickt werden.

Nur perfektionierte Ausrüstungsgegenstände können „in den Ruhestand“ geschickt werden. Kosten: Der Vorgang verbraucht In-Game-Währung.

Der Vorgang verbraucht In-Game-Währung. Effekt: Ein sichtbarer Zähler für andere Spieler und ein spezieller visueller Effekt (Glühwürmchen beim Verbeugen).

Balancing und Bugfixes

Im Bereich Gameplay wurden kritische Fehler korrigiert, die bisher den Spielfluss störten. Besonders relevant für High-Level-Spieler: Samurai und Shinobi können während ihrer Ultimate-Animationen nicht mehr durch gegnerische Angriffe unterbrochen werden. Zudem wurde das Schadenspotenzial der Tanegashima (sowohl Standard als auch Blitz-Variante) gegen Bosse reduziert, was die Dominanz von Fernkampf-Builds in Raid-Szenarien leicht abschwächt.

Patch 1.601 ist ein klares Signal für die Langzeitpflege von Ghost of Yōtei: Legends. Während der Hell-Mode die spielerische Spitze bedient, ist das Raid-Matchmaking der eigentliche Kern des Updates für die breite Masse. Die „Gear Retirement“-Funktion ist eine reine Ressourcen-Senke für Veteranen – wer keine kosmetischen Glühwürmchen benötigt, kann seine Ressourcen weiterhin in das Rerollen von Stats investieren.