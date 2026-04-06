Ghost of Yōtei: Legends – Raid-Release am 10. April ohne Matchmaking

Sucker Punch startet den ersten Raid von „Ghost of Yōtei: Legends“ am 10. April 2026, verzichtet zum Launch jedoch auf eine integrierte Spielersuche. Das Matchmaking-Feature soll erst einige Wochen nach dem Start per Update nachgereicht werden.

Der Kampf gegen Lord Saito markiert den ersten großen Endgame-Inhalt für den Koop-Modus von „Ghost of Yōtei“. Während Spieler mit festen Teams pünktlich starten können, müssen Solo-Spieler vorerst auf externe Plattformen wie Discord ausweichen oder auf das spätere Software-Update warten.

Fokus auf Koordination oder technische Verzögerung?

Die Entscheidung, den Raid ohne Matchmaking zu veröffentlichen, sorgt in der Community für Diskussionen. Sucker Punch begründet den Schritt indirekt mit der notwendigen Kommunikation innerhalb der Raids. Die Erfahrung zeigt, dass komplexe Mechaniken in zufällig zusammengewürfelten Gruppen oft zu Frustration führen, wenn keine Absprache stattfindet.

Dennoch markiert dieser Schritt einen Rückschritt gegenüber dem Vorgänger: „Ghost of Tsushima: Legends“ verfügte über eine funktionierende Spielersuche für Raids. Sobald die Strategien innerhalb der Community bekannt waren, stellten Zufallsgruppen dort kein unüberwindbares Hindernis dar. Es ist daher nicht auszuschließen, dass hinter der Verzögerung weniger ein pädagogischer Ansatz als vielmehr technische Hürden bei der Server-Architektur oder der Stabilität stehen.

Matchmaking will not be available for the Raid at launch. You will still be able to matchmake for other missions and matchmaking for the Raid will be available in a couple weeks after launch. — Sucker Punch Productions (@suckerpunchprod.bsky.social) 2026-04-03T20:50:12.886Z

Was auf Spieler zukommt

Wer die hochwertigsten Beutestücke und exklusive kosmetische Gegenstände des neuen Raids zeitnah erhalten möchte, ist nun gezwungen, sich außerhalb des Spiels zu organisieren.

Release-Termin: 10. April 2026.

10. April 2026. Matchmaking-Status: Deaktiviert zum Start, Nachlieferung in „einigen Wochen“.

Deaktiviert zum Start, Nachlieferung in „einigen Wochen“. Alternative: Nutzung des offiziellen Discords zur Gruppensuche empfohlen.

Dass ein modernes Koop-Spiel im Jahr 2026 zum Launch eines zentralen Inhalts auf ein Standard-Feature wie Matchmaking verzichtet, ist schwach. Die Verweise auf Discord wirken wie eine Verlegenheitslösung für ein unfertiges Interface-Modul.

Für Spieler bedeutet das: Entweder man investiert Zeit in die manuelle Gruppensuche, oder man wartet rund 14 Tage, bis der Patch die Komfort-Funktion nachliefert. Technisch gesehen ist der Raid damit zum 10. April nur für einen Teil der Community wirklich zugänglich.