Ghost of Yōtei Limited Edition PS5 – Vorbestellungen starten heute um 10 Uhr

Ab heute wird’s ernst: Sony öffnet um 10 Uhr lokaler Zeit die Vorbestellungen für die Ghost of Yōtei Limited Edition PS5 Bundles und Zubehörteile. Wer sich eine der Konsolen oder die speziellen Controller sichern will, sollte schnell sein, die Stückzahlen dürften wie üblich stark begrenzt sein.

Gold-Edition weltweit, Black-Edition exklusiv online

Zur Auswahl stehen zwei Varianten:

PS5 Ghost of Yōtei Gold Limited Edition – Inspiriert von der japanischen Kintsugi-Kunst, die Brüche mit Gold hervorhebt. Erhältlich weltweit über Händler und PlayStation Direct.

– Inspiriert von der japanischen Kintsugi-Kunst, die Brüche mit Gold hervorhebt. Erhältlich weltweit über Händler und PlayStation Direct. PS5 Ghost of Yōtei Black Limited Edition – Exklusiv bei direct.playstation.com, angelehnt an die Schwarz-Tuschmalerei Sumi-e. Diese Edition gibt es nicht im regulären Handel – Ausnahme ist Japan, wo der Controller auch im Retail landet.

Beide Bundles beinhalten die Konsole mit Disc-Laufwerk, einen thematisch gestalteten DualSense und eine digitale Kopie von Ghost of Yōtei inklusive Pre-Order-Boni.

Zubehör separat erhältlich

Neben den Konsolen gibt es weitere Sammlerobjekte:

DualSense Wireless Controller (Gold oder Black): je 84,99 €

(Gold oder Black): je 84,99 € Console Covers (Gold) für PS5 Slim & PS5 Pro: 64,99 €

Damit können auch bestehende PS5-Besitzer ihre Konsole optisch anpassen, ohne gleich ein Bundle kaufen zu müssen.

Preise und Startschuss

Die Bundles kosten 599,99 €, während die Controller und Faceplates wie gewohnt etwas günstiger ausfallen. Wichtig ist der Zeitpunkt: Heute, 4. September ab 10 Uhr, startet der Vorverkauf. Wer leer ausgeht, muss mit langen Lieferzeiten oder hohen Ebay-Preisen rechnen.

Das Paket richtet sich klar an Sammler und Fans von Sucker Punch. Die Designs sind keine reinen Skins, sondern greifen Motive aus dem Spiel auf und verknüpfen sie mit traditionellen japanischen Kunstformen. Ob man dafür wirklich eine zweite PS5 braucht, muss jeder selbst entscheiden, aber optisch zählen die Ghost of Yōtei Konsolen sicher zu den gelungensten Sondereditionen der letzten Jahre. Eine schwarze PS5 oder PS5 Pro wäre zwar ebenfalls schön gewesen, vermutlich ist der Markt dafür noch nicht groß genug.